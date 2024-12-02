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Командиры пленного под Курском боевика ВСУ Владимира Горбатко привезли его в Курскую область обманом. Рассказ мужчины предоставило Минобороны РФ.
Горбатко пояснил, что попал в регион после учебки, но узнал об этом уже на линии фронта. Украинец подчеркнул, что его с сослуживцами обещали сменить в трехдневный срок.
Боевик добавил, что позже к их позициям подошли бойцы группировки «Север» ВС РФ с призывом сдаться. ВСУ решили подчиниться российским солдатам.
Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Главком ВСУ Александр Сырский признавал, что хотел отвлечь ВС РФ с Донбасса, но план провалился. Эксперты отмечали, что киевский режим лишь ускорил продвижение российских войск.
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«Три дня мы под дождем просидели, все мокрое, автоматы поклинило», — сказал Горбатко.
Боевик добавил, что позже к их позициям подошли бойцы группировки «Север» ВС РФ с призывом сдаться. ВСУ решили подчиниться российским солдатам.
«Нас начали выводить, и в ответку наши [ВСУ] начали накрывать нас минометами», — поделился военнопленный.Горбатко резюмировал, что при эвакуации по ним ударили из Bradley.
Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Главком ВСУ Александр Сырский признавал, что хотел отвлечь ВС РФ с Донбасса, но план провалился. Эксперты отмечали, что киевский режим лишь ускорил продвижение российских войск.
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Никита Кротов