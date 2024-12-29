В Швейцарии рассказали, что стало провалом для ВСУ в конфликте

Фото: istockphoto/Iryna Imago
Начав вторжение в Курскую область, командиры боевиков ВСУ ошиблись, считают обозреватели швейцарского издания Le Temps.
«Украинское генеральное командование совершило ошибку, вообразив, что вынудит русских оставить незащищенным линию фронта на востоке», — сказано в публикации.Авторы связали нехватку личного состава в ВСУ с их проблемами на курском направлении.
Украина вторглась в Курскую область ранним утром, 6 августа. Боевики получили отпор от Росгвардии, пограничников и бойцов ВС РФ. Бои на территории российского региона продолжаются в настоящее время.
Перед этим британский эксперт предрек ВСУ отступление в Донецкой народной республике. Подробнее в нашем материале.
Читайте также:
Рогов рассказал о ситуации в Запорожской области
Гладков: боевики ВСУ атаковали за сутки 21 населенный пункт под Белгородом
Российские войска освободили населенный пункт Новотроицкое в ДНР
Никита Кротов