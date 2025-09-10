В Венгрии высказались об ударах Украины по нефтепроводу «Дружба»
Сийярто: удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» вредят Венгрии и Словакии, а не РФ
Атаки украинских войск по нефтепроводу «Дружба» наносят ущерб энергетической безопасности Венгрии и Словакии, а не России. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный».
Сийярто напомнил, что Венгрия, не имеющая выхода к морю, сильно зависит от поставок нефти по трубопроводам, и назвал удары по инфраструктуре неприемлемыми и угрожающими суверенитету страны.
«Тот, кто атакует нефтепровод, атакует нашу безопасность, наш суверенитет. Мы несколько раз просили Украину не делать этого», — сказал он.
7 сентября министр также отметил, что поставки российской нефти в Венгрию по «Дружбе» идут в обычном режиме и, по его словам, удары ВСУ по энергетической инфраструктуре России не отразились на работе трубопровода и поставках в Венгрию. Еврокомиссия в свою очередь заявила, что «Дружба» не должна становиться целью новых атак. По данным Reuters, прокачка нефти в Венгрию и Словакию возобновилась после ночного удара 22 августа.
На этом фоне Будапешт ввёл санкции против украинского боевика — этнического венгра, которого считают причастным к ударам по трубопроводу. Владимир Зеленский выразил недовольство этим решением, а сам боевик с позывным «Мадьяр» в ответ призвал «засунуть их в задницу».