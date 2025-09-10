В Венгрии высказались об ударах Украины по нефтепроводу «Дружба»

10 сентября 2025, 21:51

Сийярто: удары ВСУ по нефтепроводу «Дружба» вредят Венгрии и Словакии, а не РФ

Фото: istockphoto/Anna Linda Knoll

Атаки украинских войск по нефтепроводу «Дружба» наносят ущерб энергетической безопасности Венгрии и Словакии, а не России. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью белорусскому телеканалу «Первый информационный».





Сийярто напомнил, что Венгрия, не имеющая выхода к морю, сильно зависит от поставок нефти по трубопроводам, и назвал удары по инфраструктуре неприемлемыми и угрожающими суверенитету страны.





«Тот, кто атакует нефтепровод, атакует нашу безопасность, наш суверенитет. Мы несколько раз просили Украину не делать этого», — сказал он.