Венгрия подпишет газовый контракт с Западом

Сийярто: Венгрия подпишет самый долгосрочный газовый контракт с Западом
В ближайшее время Венгрия подпишет «самый долгосрочный» контракт на закупку газа «с западного направления», сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Политик написал об этом в соцсетях.



Сийярто также подчеркнул, что страна «всегда прилагает серьёзные усилия к диверсификации» поставок природных ресурсов, но не уточнил, из какой именно западной страны будет осуществляться импорт.

При этом основную часть газа Венгрия по‑прежнему получает по долгосрочным контрактам с «Газпромом» через «Турецкий поток» и его ответвления через Болгарию и Сербию. В 2022 году по этому маршруту в страну поступило 4,8 млрд куб. м, в 2023‑м — 5,6 млрд куб. м, а в 2024‑м объём достиг рекордных 7,6 млрд куб. м.

Перед этим в Венгрии прокомментировали поставки нефти из РФ по нефтепроводу «Дружба».

