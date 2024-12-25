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Российской стороне нужны юридические гарантии, а не «перемирие» в конфликте на Украине, заявил главный дипломат РФ Сергей Лавров.
«Президент [России Владимир Путин] уже не раз об этом говорил: (...) перемирие нас не устроит, нам нужны надежные, юридически обязывающие договоренности», — сказал министр журналистам «России 1».
Дипломат считает, что «перемирие» даст возможность Киеву перегруппироваться при помощи коллективного Запада. Лавров заключил, что западные союзники Украины все еще пытаются нанести поражение России в стратегическом плане.
В июне президент России Владимир Путин предложил киевскому режиму урегулировать конфликт миром, однако на той стороне отказались. На прямой линии президент отметил, что подписывать документы Россия может лишь с легитимными представителями украинской власти.
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