Алиев лично контролирует ситуацию с крушением самолета в Актау

Ильхам Алиев (Фото: kremlin.ru)
Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично контролирует ситуацию с крушением борта в Актау, из-за чего был вынужден прервать свою поездку в Россию. Об этом сообщила пресс-служба Алиева.
«Глава государства дал поручение срочно вернуться. Находясь в самолете, глава государства дал необходимые поручения соответствующим госструктурам по расследованию причин катастрофы и принятию незамедлительных мер. Вопросы, связанные с авиакатастрофой, находятся на личном контроле главы государства», — сказано в сообщении.Уточняется, что Алиев узнал о трагедии, когда находился в воздушном пространстве России.
О крушении борта Azerbaijan Airlines рейсом Баку — Грозный в казахстанском городе Актау стало известно с утра в среду, 25 декабря. Предварительно, в самолете были более 60 пассажиров и пять членов экипажа. По информации Минздрава, 28 человек выжили.
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Никита Кротов