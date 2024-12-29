Президент Украины объявил о важных кадровых перестановках

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке важных кадровых перестановок. Он сообщил об этом в своем вечернем обращении, размещенном в Telegram-канале.
«Мы готовим несколько важных кадровых решений. Указы будут объявлены в ближайшее время. Хочу поблагодарить всех, кто помогает!», — написал президент Украины.Зеленский также подчеркнул важность усилий правительства, направленных на поддержание стабильности энергетической системы страны. В этом вопросе он поручил чиновникам тесно взаимодействовать с Европейской комиссией и европейскими партнерами для обеспечения устойчивой работы энергетики.
Ранее сообщалось, что Греция решила отправить Украине десятки ракет RIM-7 Sea Sparrow.
Также известно, что в ночь с 28 на 29 декабря в аэропорту Муан, Южная Корея, разбился самолет Boeing 737. На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. В сеть выложили видео момента крушения самолета.
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Мария Моисеева