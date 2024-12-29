«Они специально ее взорвали»: ВСУ подорвали мирных жителей, когда те набирали воду

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Беженка из города Селидово рассказала о том, как ВСУ разделывались с мирными жителями, когда те пытались набрать питьевой воды из единственной скважины с ней.
«Все, которые остались в Селидово жить... Все ж ходили, питьевая вода только у шестой школы», — объяснила беженка.Ходили и с тачками, и на велосипедах ездили. По ее словам, скважина никогда не высыхала, поэтому все жители к ней ходили. Это было известное дело. Собеседница отмечает, что ей повезло тем, что она не пошла, когда ВСУ подорвали 12 человек.
«Они специально ее взорвали!», — возмутилась женщина.Подрыв случился, когда беженка с семьей еще оставалась в Селидово. Насколько она помнит, убийство мирных жителей произошло в период времени между 15 и 18 октября.
Ранее «Радио 1» передавало, что президент Украины объявил о важных кадровых перестановках.
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Мария Моисеева