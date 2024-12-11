Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц пообещал Киеву поставку ракет Taurus вместе с США

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Кандидат в канцлеры Германии, лидер «Христианско-демократического союза» Фридрих Мерц заявил о готовности поставлять Киеву дальнобойные ракеты в координации с США. Об этом сообщает Bild*.
По словам Мерца, в случае его победы на выборах Берлин обеспечит Украину ракетами Taurus.
Политик отметил, что обучение ВСУ работе с ракетами займет около 4-х месяцев. К этому времени к власти в США придет Дональд Трамп. Мерц выступает за то, чтобы работать по этому вопросу «вместе с американцами».
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Иван Мусатов