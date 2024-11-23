Глава МИД Турции раскрыл, почему конфликт на Украине стал глобальным

Хакан Фидан (фото: kremlin.ru)
Конфликт на Украине стал глобальным на фоне поставок вооружения США и Европой. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью местным СМИ.
Он подчеркнул, что турецкая сторона постоянно предупреждает стороны о риске начала глобальной войны, о которой также неоднократно говорил президент России Владимир Путин.
Продолжающийся конфликт на Украине и война в секторе Газа стремительно углубляют линии разлома, чтобы приводит к объединению определённых игроков и усилению поляризации.
Когда США, а вслед и за ними Европа, начали поставлять оружие на Украину, они открыто стали ещё одной стороной конфликта, поэтому в широком смысле это уже можно назвать глобальной войной, подчеркнул Фидан.
Также министр добавил, что риск начала ядерной войны – «это не шутка».
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Продолжающийся конфликт на Украине и война в секторе Газа стремительно углубляют линии разлома, чтобы приводит к объединению определённых игроков и усилению поляризации.
Когда США, а вслед и за ними Европа, начали поставлять оружие на Украину, они открыто стали ещё одной стороной конфликта, поэтому в широком смысле это уже можно назвать глобальной войной, подчеркнул Фидан.
Также министр добавил, что риск начала ядерной войны – «это не шутка».
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Анастасия Чинкова