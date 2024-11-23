В США призвали к импичменту Байдена после удара «Орешником»

Джо Байден (Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин)
Американский журналист Джексон Хинкл призвал провести импичмент президент США Джо Байдена. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х.
Такое заявление Хинкл сделал после удара российскими войсками по оборонному предприятию в Днепропетровске новейшей баллистической ракетой «Орешник». Удар был ответом на применение ВСУ американских и британских дальнобойных ракет при атаке на Курскую и Брянскую области.
Журналист призвал провести импичмент Байдена, добавив, что он творит геноцид и пытается развязать Третью мировую войну, разрешая ВСУ использовать дальнобойные ракеты против России.
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Анастасия Чинкова