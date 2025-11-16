Глава МИД Турции раскрыл, сколько Европа потратила на украинский конфликт
Совокупные расходы европейских стран в связи с конфликтом на Украине достигли 1 трлн евро. Об этом в эфире телеканала A Haber сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
По мнению турецкого дипломата, ограничительные меры, введённые против России, существенно повлияли на экономику и политическую стабильность Европы. Он подчеркнул, что за отсутствие сотрудничества приходится платить высокую цену.
Фидан также отметил, что шансы на мирное урегулирование украинского конфликта становятся всё более реальными.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: