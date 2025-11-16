Глава МИД Турции раскрыл, сколько Европа потратила на украинский конфликт

16 ноября 2025, 07:07

Глава МИД Турции Фидан: конфликт на Украине обошелся Европе в €1 трлн

Фото: iStock/artJazz

Совокупные расходы европейских стран в связи с конфликтом на Украине достигли 1 трлн евро. Об этом в эфире телеканала A Haber сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.