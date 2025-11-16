На Харьковском направлении ВСУ пытаются бежать от сил РФ под видом мирных жителей
Подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ отступают с занимаемых позиций на Харьковском направлении. Отдельные военнослужащие пытаются скрыться, переодевшись в гражданскую одежду и притворяясь мирными жителями. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По информации собеседника агентства, украинская бригада теряет боевую устойчивость и начинает оставлять свои позиции. Один из военнослужащих ВСУ уже взят в плен при попытке отступления.
Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ успешно продвигаются на нескольких тактических участках в Харьковской области, в то время как боевой дух ВСУ на этом направлении продолжает падать.
Деморализованные военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады, находившиеся на позициях с весны текущего года, массово сдаются в плен. В то же время командиры 129-й бригады ВСУ вынуждены отправлять женщин на выполнение боевых задач из-за дезертирства среди мужчин.
