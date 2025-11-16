На Харьковском направлении ВСУ пытаются бежать от сил РФ под видом мирных жителей

16 ноября 2025, 06:57

Фото: iStock/Tomas Ragina

Подразделения 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ отступают с занимаемых позиций на Харьковском направлении. Отдельные военнослужащие пытаются скрыться, переодевшись в гражданскую одежду и притворяясь мирными жителями. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.