ВСУ атаковали беспилотником авто с пленными украинцами в попытке убить сослуживцев
Украинский военнопленный Антон Чернявский признался, что сослуживцы пытались убить его с помощью дрона после того, как мужчина сдался в плен российским военным. Его слова передает РИА Новости.
Взятый в плен солдат ВСУ объяснил, что удар беспилотника пришелся по автомобилю, в котором перевозили пленных.
«На Ниве мы пытались выехать. (...) Украинский дрон не мог не видеть, что это пленных везут», — объяснил Чернявский.Он получил осколочные ранения в области правого плеча, бедра и лопатки.
С точки зрения собеседника агентства, атака его сослуживцами совершалась осознанно и преднамеренно. Все делалось ради того, чтобы сдавшиеся украинцы не смогли передать какую-либо информацию российской стороне.