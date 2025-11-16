ВСУ атаковали беспилотником авто с пленными украинцами в попытке убить сослуживцев

16 ноября 2025, 04:37

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Украинский военнопленный Антон Чернявский признался, что сослуживцы пытались убить его с помощью дрона после того, как мужчина сдался в плен российским военным. Его слова передает РИА Новости.





Взятый в плен солдат ВСУ объяснил, что удар беспилотника пришелся по автомобилю, в котором перевозили пленных.





«На Ниве мы пытались выехать. (...) Украинский дрон не мог не видеть, что это пленных везут», — объяснил Чернявский.