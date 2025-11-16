Российские дроны сожгли несколько автомашин ВСУ, которые пытались прорваться в Купянск
Расчеты FPV-дронов группировки войск «Запад» сожгли несколько машин ВСУ, пытавшихся прорваться в Купянск. Об этом пишет РИА Новости, приводя кадры из видео Минобороны РФ.
Российские бойцы подразделений беспилотных систем активно пресекают попытки ВСУ доставить личный состав, боеприпасы и провизию заблокированным на Купянском направлении силам Украины.
«Расчеты FPV-дронов наносят точечные удары по автомобильной технике с боевиками ВСУ, которые пытаются прорваться в город Купянск. Только за несколько дней ударами дронов-камикадзе уничтожены десятки единиц техники ВСУ, которая направлялась в город», — говорится в публикации.
Беспилотники ВСУ атаковали Воронежскую область
11 ноября сообщалось, военнослужащие РФ зачистили улицу Дзержинского и взяли под контроль нефтебазу на востоке Купянска, а также две железнодорожные станции.
В ночь с 15 на 16 ноября беспилотники типа «Герань» атаковали территорию Украины. Удары пришлись по энергообъектам страны, начались аварийные отключения света.
Напомним, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.