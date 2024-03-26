Российские планирующие бомбы показали впечатляющие результаты на СВО

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Российские планирующие авиабомбы показали очень хорошие результаты в боях с армией Украины. Об этом сообщает американский канал Defense TV.
«Планирующие авиабомбы стали источником боли для Украины. Об этом свидетельствуют и недавние удары под Купянском. Они стали особенно пугающими для ВСУ», — говорится в ролике.
Российская авиация применяет подобные боеприпасы в зоне проведения специальной операции, и они показывают отличные результаты. Авиабомбы могу пролететь до 70 км, что только усиливает их опасность для ВСУ, рассказали в сюжете телеканала.
Эксперт высказал мнение, что ФАБ-3000 будет использоваться в сочетании с ее меньшими вариациями. Меркурис подчеркнул, что данный вид авиабомб гораздо мощнее других.
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Элина Позднякова