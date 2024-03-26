Российские планирующие бомбы показали впечатляющие результаты на СВО

Из-за успешных ударов ВС РФ по ВСУ на Донецком направлении у украинской армии появились проблемы с обороной и личным составом в районе Часов Яра. Об этом со ссылкой на собственные источники рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.