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Российские планирующие бомбы показали впечатляющие результаты на СВО

Defense TV: планирующие бомбы ВС РФ показали впечатляющие результаты на Украине
26 марта 2024, 09:19
Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

Российские планирующие авиабомбы показали очень хорошие результаты в боях с армией Украины. Об этом сообщает американский канал Defense TV.
«Планирующие авиабомбы стали источником боли для Украины. Об этом свидетельствуют и недавние удары под Купянском. Они стали особенно пугающими для ВСУ», — говорится в ролике.

Российская авиация применяет подобные боеприпасы в зоне проведения специальной операции, и они показывают отличные результаты. Авиабомбы могу пролететь до 70 км, что только усиливает их опасность для ВСУ, рассказали в сюжете телеканала.


Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российские авиабомбы ФАБ-3000 нанесут разрушительный удар оборонительным укреплениям украинской армии.

Эксперт высказал мнение, что ФАБ-3000 будет использоваться в сочетании с ее меньшими вариациями. Меркурис подчеркнул, что данный вид авиабомб гораздо мощнее других.

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Кулеба пожаловался на грозное оружие ВС РФ
Глава МИД Украины: ВСУ покидают позиции из-за планирующих авиабомб ВС РФ
26 марта 2024, 12:01

Фото: iStock/JARAMA

ВСУ массово теряют свои позиции из-за использования ВС РФ планирующих авиабомб. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, его слова передает Politico.
«Такую бомбу не заглушить. Она просто падает на тебя и уничтожает все», — рассказал Кулеба.

Он также пожаловался, что украинские военные не могут найти способ противостояния данному оружию и от него совершенно нет возможности спрятаться. По словам главы украинского МИД, ВСУ массово теряют свои позиции из-за плотного использования российскими силами планирующих авиабомб.

Ранее американский канал Defense TV сообщал, что российские планирующие авиабомбы показали очень хорошие результаты в боях с армией Украины. Согласно материалу, российская авиация применяет подобные боеприпасы в зоне проведения специальной операции, и они показывают отличные результаты. Авиабомбы могу пролететь до 70 км, что только усиливает их опасность для ВСУ, рассказали в сюжете телеканала.

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#военные
#мид
#всу
#сво
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В СБУ раскрыли подробности теракта на Крымском мосту в 2022 году
Глава СБУ Малюк: Крымский мост взорвали с помощью СВУ
26 марта 2024, 11:14

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года был организован его службой и осуществлён с помощью самодельного взрывного устройства.
По его словам, взрыв удалось совершить самодельным взрывным устройством, которое было замаскировано под рулоны тепличной пленки.

«14 тонн составил общий вес гексогеновой смеси, которая была использована при подрыве Крымского моста», — отметил Малюк в эфире украинского «24 канала».

Он также подчеркнул, что СБУ и в будущем планирует атаковать Крымский мост.

Ранее Малюк дал понять, что именно эта спецслужба стоит за покушением на писателя Захара Прилепина и главу луганского МВД Игоря Корнета, а также за убийствами экс-депутата Рады Ильи Кивы, военного Z-блогера Владлена Татарского и генпрокурора ЛНР Сергея Горенко.

26 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал Малюка на два месяца с момента задержания в РФ или экстрадиции из-за границы.

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#суд
#мост
#мвд
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#крымский мост
#лнр
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Над Белгородской областью сбили два реактивных снаряда РСЗО «Град»
26 марта 2024, 10:43

Фото: istockphoto / vadimrysev

Дежурные средства ПВО России устранили над Белгородской областью два запущенных ВСУ реактивных снаряда системы «Град», передали в Минобороны.
Уточняется, что попытка террористского нападения произошла 26 марта примерно в семь утра.

Помимо этого, в ночь того же дня над Белгородской областью ликвидировали 13 снарядов РСЗО Vampire. Отметим, что украинская армия регулярно атакуют приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и организовывают диверсии. Силы ПВО каждый день отражают атаки ВСУ.

Во всех городах Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Продолжительность границы региона с Украиной — 350 километров.

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Российские планирующие бомбы показали впечатляющие результаты на СВО
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#сво
#всу
#пво
#белгородская область
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В районе Часов Яра у ВСУ есть проблемы с обороной и личным составом
Марочко: В районе Часов Яра ВСУ имеют проблемы с обороной и личным составом
26 марта 2024, 09:57

Фото: iStock/Jakub Laichter

Из-за успешных ударов ВС РФ по ВСУ на Донецком направлении у украинской армии появились проблемы с обороной и личным составом в районе Часов Яра. Об этом со ссылкой на собственные источники рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В ходе комбинированных ударов ВС РФ по живой силе и технике противника на Донецком направлении ВФУ понесли значительные потери, которые повлияли на обороноспособность в районе населенного пункта Часов Яр», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

Также, по его словам, в рядах ВСУ наблюдаются панические настроения. Марочко привёл пример, как украинские военные самовольно покинули участок на линии боевого соприкосновения юго- восточнее Часов Яра, оголив участок фронта.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что армия России продвигается в сторону Часов Яра в ДНР. По его словам, после освобождения населенного пункта Красное и дальнейшего продвижения российских военных в районе Часов Яра приближает возможность приступить к восстановительным работам в Артёмовске.

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#военные
#участок
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#всу
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ВСУ заминировали дома частного сектора Авдеевки
Сапер ВС РФ: ВСУ оставили сотни растяжек в домах частного сектора Авдеевки
26 марта 2024, 09:34

Фото: iStock/Oleg Elkov

Украинские военные, уходя из Авдеевки, оставили сотни растяжек на дверях в домах частного сектора Авдеевки в ДНР. Об этом рассказал сапер Южной группировки войск 1-го армейского корпуса с позывным «Круглый». Его словам передаёт ТАСС.
«Это самодельное взрывное устройство направленного действия, установленное на запале гранаты, срабатывает на открывание дверей. Человеку при срабатывании такой взрывчатки приходит конец. В частном секторе (Авдеевки – ред.) каждый второй-третий дом так заминирован. Сотни растяжек», — сказал сапер ВС РФ.

По его словам, ВСУ изготавливали взрывные устройства с помощью подручных материалов: пластиковых канистр, экипировки и сотовых телефонов. Также они оборудовали минные поля на частных придомовых территориях. «Круглый» отметил что в настоящее время работы по разминированию Авдеевки продолжаются.

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#вс рф
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#танк
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Священник рассказал о сатанистах в рядах боевиков ВСУ
26 марта 2024, 09:10

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В украинской армии присутствуют не только фашисты, но и сатанисты. Об этом изданию РИА Новости рассказал священник, служивший в колонии для военнопленных.
По его словам, во вскрытых окопах ВСУ было обнаружено большое количество приспособлений для проведения различных ритуалов.

«Окоп, например, вскрывается, а там столько сатанинской утвари для жертвоприношения, что даже можно просто поползать и куклу вуду и все остальное найти», — рассказал собеседник издания.

Он также отметил, что к солдатам, которые находятся на передовой, украинцы относятся как к наемным убийцам, и об их жизни и здоровье никто не задумывается.

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#всу
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#сво
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Иностранные наёмники предпочитают отсиживаться за спинами военных ВСУ
Сальдо: иностранные наёмники прячутся за спинами боевиков ВСУ
26 марта 2024, 08:20

Фото: iStock/e-crow

Иностранные наёмники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, перестали появляться на передовой и предпочитают отсиживаться за на второй-третьей линиях обороны. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Его слова передаёт РИА Новости.
«На херсонском направлении наемники встречаются, но их не так много. Как сообщают наши военные, на передке их теперь практически не бывает, особенно после случая попадания в российский плен наемника из Польши. Теперь они предпочитают отсиживаться во второй-третьей линиях», — сказал он.

Он также рассказала, что в последнее время на Херсонском направлении были замечены только польские наемники, хотя ранее встречались и грузины. Таким образом, по словам Сальдо, наёмников из других стран стало однозначно меньше, чем было ранее.

Ранее Сальдо рассказывал, что взятый в плен иностранный наемник из Польши, который принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ, перешел на сторону России, после того, как его бросили в Крынках. Тогда он принял решение вступить в ряды ВС РФ и освобождать от нацизма не только Украину, но и Европу.

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#вс рф
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Российский беспилотник заснял, как ВСУ прячут тела своих солдат, скрывая потери
26 марта 2024, 07:57

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Российский разведывательный беспилотник снял на видео, как эвакуационная команда ВСУ выгрузила в лесополосе тела погибших украинских солдат, чтобы скрыть истинные потери в украинской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Согласно сообщению, инцидент удалось заснять на Херсонском направлении после огневой атаки на позиции ВСУ. Российский разведдрон следил за дальнейшими действиями украинских военных. Сначала видно, как подъехала эвакуационная бригада. Они погрузили в свою машину двух раненых и повезли в тыл.

«Однако позже пикап сменил курс и заехал в лесополосу. Когда машина остановилась, украинская эвакуационная команда извлекла из пикапа двух уже мертвых на тот момент своих побратимов, которых ранее эвакуировала, выгрузила их тела в лесополосе и поехала дальше», — говорится в сообщении.



Так ВСУ пытаются скрыть свои потери, чтобы в том числе не выплачивать денежные компенсации родственникам погибших солдат.

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#тела
#машина
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Ночью ВСУ выпустили по Белгородской области 13 снарядов «Вампир»
Минобороны РФ: ПВО сбила в Белгородской области 13 снарядов «Вампир»
26 марта 2024, 07:18

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Ночью 26 марта российская система противовоздушной обороны сбила 13 реактивных снарядов «Вампир» в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир"», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Таким образом, в небе над Белгородской областью система ПВО сбила 13 реактивных снарядов.

По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова в результате атаки пострадали два человека в поселке Дубовое. Также в регионе повреждены 20 частных жилых домовладения и одна хозяйственная постройка.

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#пво
#белгородская область
#вячеслав гладков
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