Глава МИД Украины Кулеба заявил о повреждении половины энергосистемы страны

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Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что более половины всей энергосистемы страны было повреждено. Об этом сообщает Foreign Policy.
Кулеба отметил, что за последнее время из-за масштабных повреждений объектов генерации и передачи электроэнергии фиксируется дефицит мощности в сетях. По словам главы МИД Украины, из-за этого украинской энергосистеме приходится привлекать зарубежную аварийную помощь.
Кулеба подчеркнул, что жителей просят не включать энергоемкие приборы во время пиковых нагрузок.
Напомним, российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. При этом российская армия не наносит удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Кулеба подчеркнул, что жителей просят не включать энергоемкие приборы во время пиковых нагрузок.
Напомним, российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. При этом российская армия не наносит удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Екатерина Коршунова