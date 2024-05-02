В Одессе уточнили число погибших в трагедии в 2014 году

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Бывший депутат городского совета Василий Полищук заявил, что в трагедии в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года, погиб как минимум 51 человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Полищук пояснил, что в список жертв не включили троих человек, которые умерли в больницах из-за травм. По данным экс-депутата, из 247 человек, которые обратились за медицинской помощью, 99 были доставлены в медучреждение, 35 находились в тяжелом состоянии.
При этом многие пострадавшие отказались от госпитализации, подчеркнул Полищук. Он подчеркнул, что количество погибших может быть больше, чем 51, так как некоторых не удалось опознать.
Полищук заключил, что когда спецоперация успешно завершится, то он сделает все, чтобы установить точное число погибших.
Напомним, в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года погибло множество представителей «антимайдана».
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При этом многие пострадавшие отказались от госпитализации, подчеркнул Полищук. Он подчеркнул, что количество погибших может быть больше, чем 51, так как некоторых не удалось опознать.
Полищук заключил, что когда спецоперация успешно завершится, то он сделает все, чтобы установить точное число погибших.
Напомним, в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года погибло множество представителей «антимайдана».
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Екатерина Коршунова