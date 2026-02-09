Глава МИД Венгрии Сийрато: на Украине мобилизация схожа с охотой на людей
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о масштабных случаях принудительного призыва на Украине. По его словам, происходящее уже переросло в преследование людей прямо на улицах.
Министр сообщил в соцсетях, что мужчин задерживают и отправляют на фронт вопреки их желанию участвовать в боевых действиях. Он подчеркнул, что фиксируется «множество случаев открытой охоты на людей» в разных городах страны.
В качестве примера дипломат привел ситуацию с гражданином Венгрии, которого арестовали после попытки помочь группе украинцев покинуть страну. Сийярто отметил, что венгерские власти поддерживают связь с задержанным и оказывают ему необходимую помощь.
