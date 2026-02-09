«Ведомости»: губернаторы регионов с начала СВО вдвое подняли расходы на охрану

09 февраля 2026, 12:05

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

Расходы российских регионов на охрану губернаторов почти удвоились с начала спецоперации. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные государственных закупок.





Согласно информации системы «Тендерплан», в 2021 году на обеспечение безопасности глав регионов направили около 59,7 миллионов рублей. В 2022 году сумма выросла до 91,6 миллионов, в 2023-м достигла 119,7 миллионов, затем снизилась до 104,5 миллионов в 2024-м и вновь увеличилась до 112,4 миллионов рублей по итогам 2025 года.



Президент Национальной ассоциации телохранителей Дмитрий Фонарёв пояснил, что чиновников, которым положена государственная охрана, обычно защищает вневедомственная служба Росгвардии. При этом губернаторы могут дополнительно привлекать лицензированные частные охранные предприятия или нанимать специалистов с опытом работы в сфере безопасности.



Отдельные регионы уже заложили значительные суммы на эти цели. Так, в Брянской области на охрану губернатора готовы направить 8,4 миллиона рублей, в Ставропольском крае на 2026 год предусмотрено 5,7 миллионов рублей, а в Калмыкии — 10,1 миллионов рублей.

