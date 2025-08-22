Глава МИД Венгрии Сийярто: нефтепровод «Дружба» снова подвергся атаке ВСУ
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил в своем блоге, что нефтепровод «Дружба» вновь подвергся нападению ВСУ.
По словам министра, ночью в Будапеште стало известно о новом инциденте на нефтепроводе «Дружба» на российско-белорусской границе — это уже третье нападение за короткий промежуток времени. В результате поставки нефти в Венгрию были вновь приостановлены, подчеркнул Сийярто.
Агрессию со стороны украинских боевиков министр называл очередной атакой на энергетическую безопасность Венгрии.
В начале текущей недели Украина атаковала инфраструктуру нефтепровода «Дружба» с помощью беспилотных летательных аппаратов. Российские специалисты были вынуждены заниматься ремонтом. В результате поставки нефти в Венгрию были прерваны на два дня.
