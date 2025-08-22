Стало известно о «трещине» в переговорах по Украине
Из-за комментариев главы МИД РФ Сергея Лаврова о гарантиях безопасности для Украины в переговорном процессе России и США «возникла трещина». Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника.
Собеседник агентства высказал предположение, что Москва может попытаться убедить Вашингтон отказаться от предоставления гарантий Киеву и добиться отказа от настаивания на встрече лидеров России и Украины, предложив вместо этого поддержку переговоров на более низком уровне.
Высокопоставленные европейские чиновники и дипломаты заявили агентству, что рассматривают высказывания российского министра как попытку замедлить процесс урегулирования конфликта при посредничестве Соединенных Штатов.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
