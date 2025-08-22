Стало известно о «трещине» в переговорах по Украине

22 августа 2025, 08:30

Bloomberg написал о «трещине» в переговорах по Украине

Фото: iStock/FabrikaCr

Из-за комментариев главы МИД РФ Сергея Лаврова о гарантиях безопасности для Украины в переговорном процессе России и США «возникла трещина». Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на европейского чиновника.