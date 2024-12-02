Стало известно, зачем Шольц приехал в Киев впервые за 2,5 года

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что на встрече с Владимиром Зеленским объявит об очередных поставках вооружения Киеву на сумму 650 миллионов евро. Его слова приводит пресс-служба правительства ФРГ.
Ранее стало известно, что Шольц прибыл в Киев для переговоров с Владимиром Зеленским.
Он добавил, что на встрече с Зеленским он объявит о новой поставке военной помощи для Киева стоимостью 650 миллионов евро. Вооружение будет направлено уже в декабре, уточнил Шольц. Он подчеркнул, что Украина может положиться на ФРГ.
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«Моим новым визитом сюда, в Киев, я бы хотел выразить свою солидарность с Украиной. Я бы также хотел, здесь, на месте, ясно дать понять, что Германия останется главной страной в Европе, поддерживающей Украину», — заявил Шольц.
Он добавил, что на встрече с Зеленским он объявит о новой поставке военной помощи для Киева стоимостью 650 миллионов евро. Вооружение будет направлено уже в декабре, уточнил Шольц. Он подчеркнул, что Украина может положиться на ФРГ.
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Элина Позднякова