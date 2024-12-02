В Германии рассказали об анонсированном Шольцем новом пакете помощи Украине

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В новый транш помощи киевскому режиму в 650 миллионов евро, анонсированный канцлером ФРГ Олафом Шольцем, входят танки Leopard 1, боевые дроны, а также зенитно-ракетные комплексы Iris-T. Указанные вооружения уже были обещаны ранее, указали в германском правительстве.
«Речь идёт о поставках, которые большей частью были анонсированы ещё в октябре», — сказал на брифинге официальный представитель немецкого кабмина Вольфганг Бюхнер.На фоне спецоперации на Украине недружественные к РФ государства стали помогать Киеву финансами и вооружениями. При этом украинская власть регулярно говорит о том, что оказанной поддержки не хватает и обвиняет в этом союзников.
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Никита Кротов