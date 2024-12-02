Владимир Зеленский
ВСУ не имеют необходимых сил для возвращения потерянных территорий. Такое заявление сделал Владимир Зеленский в интервью агентству Kyodo.
«У нашей армии для этого нет сил. Это правда», — заявил Зеленский.
Он также отметил, что на сегодняшний день украинский конфликт находится в сложном периоде.
Зеленский также заявлял, что у Киева нет сил для возвращения Крыма и настал момент искать дипломатические пути для решения конфликта. Однако он уточнил, что Украина будет готова к переговорам с Россией, когда станет «настолько сильной», чтобы иметь возможность противостоять ей.
Ранее исследователь США Майк Адамс написал, что Зеленский выберет лишь цвет ручки, которой подпишет безоговорочную капитуляцию. Таким образом американец отреагировал на слова главы киевского режима о том, что он может отказаться от некоторых земель и прекратить огонь в обмен на членство республики в НАТО.
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