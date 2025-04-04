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«Его прячут в каких-то бункерах»: стало известно, где укрывают Зеленского

Экс-нардеп Царев: Зеленского могут прятать в бункере в Киеве
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Владимира Зеленского могут укрывать в бункере в Киеве. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«Служба охраны всегда исходит из максимальных рисков. Не исключено, что его прячут в каких-то бункерах. Это Киев скорее, там достаточно подвалов и бомбоубежищ. Правительственный квартал, где находятся Верховная рада, кабинет министров, офис президента, соединен в этой части города прямо с подземным городом», — рассказал Царев в беседе с NEWS.ru.

По его словам, во время Майдана, когда все улицы были заблокированы, чиновники спокойно перемещались по подземным коридорам.

Также Царев отметил, что Россия вряд ли примет решение ликвидировать Зеленского, так как возможностей сделать это было много, но ими ВС РФ не пользовались.

Ранее сообщалось, что у Зеленского есть как минимум шесть бункеров, в которых он может прятаться, опасаясь за свою жизнь. Все эти укрытия полностью приспособлены для автономного жизнеобеспечения.

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ВС России заблокировали порты в Николаевской области Украины
Губернатор Сальдо: ВС РФ установили блокаду в морских портах Николаевской области
04 апреля 2025, 05:03

Фото: iStock/3DSculptor

Морские торговые порты Николаевской области Украины заблокированы российскими военными, дислоцированными на Кинбурнском полуострове. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.
«Выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг, блокируют наши военные с Кинбурнского полуострова», — заявил он.
По его словам, блокировка распространяется также на выход из Днепра и Южного Буга в Днепровско-Бугский лиман и Чёрное море, что делает невозможным перемещение плавсредств ВСУ. Сальдо подчеркнул, что контроль над этими участками позволяет ограничить военно-логистические операции противника.

Ранее сообщалось, что в результате удара беспилотников ВСУ по посёлку Белая Березка в Брянской области погиб один человек, ещё один получил ранения.

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БПЛА ВСУ атаковали Брянскую область, есть погибший
Из-за атаки дронов ВСУ на Брянскую область один человек погиб и один пострадал
04 апреля 2025, 04:40

Фото: iStock/Soumen Hazra

В результате удара беспилотников ВСУ по посёлку Белая Березка в Брянской области погиб один человек, ещё один получил ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Атака привела к повреждениям многоквартирного дома: выбиты окна, разрушен балкон. Также пострадали припаркованные автомобили. Обследование территории продолжится утром.

«Пострадавшие были оперативно доставлены в районную больницу. К сожалению, один из пострадавших, мужчина погиб», — написал Богомаз.
Губернатор выразил соболезнования родным погибшего и пообещал материальную помощь семьям пострадавших. Он призвал жителей соблюдать осторожность, подчеркнув, что удары наносятся по мирным гражданам.

Ранее сообщалось, что в ночь с 3 на 4 апреля системы ПВО Министерства обороны предотвратили атаку беспилотника, направлявшегося в сторону Москвы.

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Три аэропорта в Москве прекратили принимать и отправлять авиарейсы
Во Внуково, Домодедово и Жуковском временно ограничили рейсы самолетов
04 апреля 2025, 01:14

Фото: iStock/tanyss

Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно приостановили прием и отправку авиарейсов. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации, заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Детали инцидента и сроки возобновления работы аэропортов официально не раскрываются. Власти акцентируют, что принятые меры носят превентивный характер.

Внуково прекратил принимать самолеты с 23:43 мск по причинам, не зависящим от аэропорта, как уточнили в его пресс-службе. Ранее телеграм-канал Baza сообщил о введении во Внуково режима «Ковер».

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин связал ограничения с работой ПВО, которая сбила дрон, направлявшийся в сторону столицы.

Об атаках беспилотников также заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, подтвердивший активность систем противовоздушной обороны в регионе.

«Атака беспилотников на Липецк и Липецкий МО продолжается. Оставайтесь дома и не подходите к окнам», — написал в своем Telegram-канале он.
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#меры
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Силы ПВО Минобороны уничтожили беспилотник, летевший на Москву
Собянин: силы ПВО Минобороны отразили атаку БПЛА, летевшего на Москву
04 апреля 2025, 00:52

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Системы ПВО Министерства обороны предотвратили атаку беспилотника, направлявшегося в сторону Москвы. Информацию о нейтрализации дрона передал мэр Москвы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.
По данным очевидцев, которые передает Mash, в Филимонковском, Вороновском и Первомайском районах Новой Москвы были слышны звуки, напоминающие взрывы. Точные причины инцидента и детали происходящего пока не раскрываются.

Также в Росавиации сообщили, что временные ограничения на полеты введены в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Эти аэропорты на данный момент приостановили прием и отправку авиарейсов.

Telegram-канал «Осторожно, Москва» уточняет, что жители одного из населенных пунктов Одинцовского района Подмосковья также сообщают о звуках взрыва, а в Раменском и Жуковском пишут о проблемах со связью.

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На Украине начали применять психотропные препараты для возвращения военных в строй
Independent: На Украине начали возвращать бойцов в строй с помощью кетамина
03 апреля 2025, 21:45

Фото: iStock/Olena_Z

На Украине врачи для лечения и быстрого возвращения военных в строй начали применять психотропный препарат кетамин. Об этом пишет британская газета The Independent.
Руководитель Центра психического здоровья и реабилитации «Лесная поляна» рассказала в беседе с изданием, что классическая психотерапия может затянуться на пять лет, поэтому перед медиками встала задача найти что-то, что будет иметь быстрый эффект.

В результате, решил остановиться на психоделической терапии, которая позволяет в кратчайшие сроки вернуть бойцов на передовую.

По словам журналистов, пациенты психиатрической больницы принимают кетамин под присмотром врачей. Зачастую им завязывают глаза и включают в наушниках успокаивающую музыку. При этом подчёркивается, что такой метод действительно приводит к «поразительно быстрым результатам».

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