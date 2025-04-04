«Его прячут в каких-то бункерах»: стало известно, где укрывают Зеленского

Владимир Зеленский
Владимира Зеленского могут укрывать в бункере в Киеве. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«Служба охраны всегда исходит из максимальных рисков. Не исключено, что его прячут в каких-то бункерах. Это Киев скорее, там достаточно подвалов и бомбоубежищ. Правительственный квартал, где находятся Верховная рада, кабинет министров, офис президента, соединен в этой части города прямо с подземным городом», — рассказал Царев в беседе с NEWS.ru.
По его словам, во время Майдана, когда все улицы были заблокированы, чиновники спокойно перемещались по подземным коридорам.
Также Царев отметил, что Россия вряд ли примет решение ликвидировать Зеленского, так как возможностей сделать это было много, но ими ВС РФ не пользовались.
Ранее сообщалось, что у Зеленского есть как минимум шесть бункеров, в которых он может прятаться, опасаясь за свою жизнь. Все эти укрытия полностью приспособлены для автономного жизнеобеспечения.
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