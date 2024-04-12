Глава Минобороны Британии не исключил передачи лазерного оружия Киеву

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Британский министр обороны Грант Шэппс заявил, что Великобритания может передать систему лазерного оружия DragonFire Украине через несколько лет. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
По словам министра, в настоящее время в Европе происходит конфликт, в рамках которого может пригодиться британское современное оружие. Шэппс подчеркнул, несмотря на то, что официально система DragonFire будет принята на вооружение британского флота только через несколько лет, Лондон рассматривает возможность передать киевскому режиму ее прототипы раньше 2027 года.
Отмечается, что данный вид оружия способен наносить удар «по любой видимой цели», однако в основном он используется для противовоздушной обороны.
Напомним, в январе текущего года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве в сфере безопасности. Согласно документу, формализуется военное и невоенное сотрудничество в поддержку безопасности Украины, которое станет долговременным.
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Отмечается, что данный вид оружия способен наносить удар «по любой видимой цели», однако в основном он используется для противовоздушной обороны.
Напомним, в январе текущего года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали соглашение о двустороннем сотрудничестве в сфере безопасности. Согласно документу, формализуется военное и невоенное сотрудничество в поддержку безопасности Украины, которое станет долговременным.
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Екатерина Коршунова