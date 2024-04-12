ВС России атаковали пригород Харькова, куда перебросили технику ВСУ

Фото: iStock/Aleksandr Golubev
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС РФ нанесли мощный удар по району села Циркуны, северо-восточного пригорода Харькова, куда украинские войска перебросили военную технику. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что прилет был зафиксирован в 22:50 по мск. По данным источника, в данном направлении передвигают военную технику, которая предназначена для линии боевого соприкосновения.
Ранее сообщалось, что российские войска также ударили по пригороду Староконстантинова в Хмельницкой области, где есть военный аэродром, который готовят к принятию F-16 для ВСУ.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
Читайте также:
Подполье: ВС РФ ударили по аэродрому в Староконстантинове, куда должны были доставить F-16
В Крыму рассказали о колоссальном ущербе от нахождения в составе Украины
ФСБ рассекретила архив операции против группы французов-нацистов под Брянском
Ранее сообщалось, что российские войска также ударили по пригороду Староконстантинова в Хмельницкой области, где есть военный аэродром, который готовят к принятию F-16 для ВСУ.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
Читайте также:
Подполье: ВС РФ ударили по аэродрому в Староконстантинове, куда должны были доставить F-16
В Крыму рассказали о колоссальном ущербе от нахождения в составе Украины
ФСБ рассекретила архив операции против группы французов-нацистов под Брянском
Екатерина Коршунова