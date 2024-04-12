Подполье: ВС РФ ударили по аэродрому в Староконстантинове, куда должны были доставить F-16

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские войска ударили по пригороду Староконстантинова в Хмельницкой области, где есть военный аэродром, который готовят к принятию F-16 для ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.
По данным Лебедева, в этой местности также находятся бомбовый склад, полигон, электрическая подстанция и иные объекты. Сообщается, что мощный прилет был зафиксирован в стороне Веснянки.
Ранее сообщалось, что ВС РФ также ударили по горно-обогатительному комбинату в Кривом Роге. В самом городе из-за ударов начались перебои с подачей электроэнергии.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Ранее сообщалось, что ВС РФ также ударили по горно-обогатительному комбинату в Кривом Роге. В самом городе из-за ударов начались перебои с подачей электроэнергии.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова