Глава Минобороны РФ поздравил части ВС, отличившиеся при взятии Угледара

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил телеграммы с поздравлениями в части соединения российских войск, отличившиеся при взятии населённого пункта Угледар в Донецкой Народной Республике.
Об этом сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства. Глава Минобороны, отмечая мужество и решительность бойцов российских подразделений, сравнил их действия с тем, как воевали их предки-фронтовики в годы Великой Отечественной войны.
Телеграммы адресованы командирам и рядовому составу 5-й Тацинской бригады, 37-й отдельной Будапештской бригаде имени Е. А. Щаденко, 40-й отдельной Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты, 36-й отдельной мотострелковой Лозовской бригады, а также 430-го мотострелкового полка.
Белоусов подчеркнул, что профессионализм и отвага, которые проявляют российские бойцы в ходе боёв в ДНР, вынуждают противника нести тяжёлые потери и постоянно отступать.
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Телеграммы адресованы командирам и рядовому составу 5-й Тацинской бригады, 37-й отдельной Будапештской бригаде имени Е. А. Щаденко, 40-й отдельной Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты, 36-й отдельной мотострелковой Лозовской бригады, а также 430-го мотострелкового полка.
Белоусов подчеркнул, что профессионализм и отвага, которые проявляют российские бойцы в ходе боёв в ДНР, вынуждают противника нести тяжёлые потери и постоянно отступать.
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Александр Бойцов