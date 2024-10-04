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ВС РФ освободили шесть населённых пунктов за неделю

04 октября 2024, 13:31
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили шесть населённых пунктов за прошедшую неделю. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в сводке с фронта.
Отмечается, что подразделения группировки войск «Восток» на этой неделе заняли более выгодные рубежи, а также освободили населённый пункт Угледар в ДНР.

Также группировкой войск «Центр» были освобождены Нелеповка и Крутой Яр в ДНР, «Югом» было взято под контроль Верхнекаменское в ДНР, а западной группировкой – Макеевка в ЛНР и Вишнёвое в Харьковской области.



Кроме того, российское оборонное ведомство сообщило, что ВСУ за неделю потеряли более 16,6 тысяч военных на всех направлениях СВО.

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Боевики ВСУ массово сдаются в плен при зачистке Угледара российскими силами
МО РФ: 44 боевика ВСУ сдались в плен при зачистке Угледара
04 октября 2024, 13:28

Фото: iStock/Sinenkiy

За минувшую неделю в российский плен сдались 83 украинских боевика, при этом 44 человека сделали это в ходе зачистки освобожденного Угледара. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 83 украинских военнослужащих, из них 44 в ходе зачистки населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Напомним, накануне Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Угледара российскими силами.

Ранее глава ДНР Денис Пушили пояснил, что освобождённый город Угледар имел для украинских войск стратегическое значение благодаря своему географическому положению.

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#днр
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В Кремле прокомментировали атаки ВСУ на Курскую АЭС
Песков: Киев играет с огнем, атакуя Курскую АЭС
04 октября 2024, 13:20

Фото: сайт Кремля

Украина играет с огнем, атакуя Курскую АЭС. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Киев продолжает играть с огнем. В наших контактах с МАГАТЭ мы, естественно, это доводим до сведения», — сказал Песков.

Ранее губернатор Алексей Смирнов сообщил о попытке атаки Курской АЭС с помощью беспилотника. Причиной взрывов вблизи объекта стали обломки сбитого дрона. По его словам, в районе Курчатова средствами радиоэлектронной борьбы подавлен украинский БПЛА самолетного типа. В результате его падения произошли взрывы в хозяйственной постройке, не имеющей отношения к Курской атомной электростанции.

Песков также рассказал, что президент России Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября в рабочем режиме. Планируются встречи с лидерами стран СНГ, а также ряд других рабочих не публичных встреч.

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Директор ЗАЭС Черничук назвал убийство сотрудника станции бесчеловечным терактом
04 октября 2024, 12:58

Фото: iStock/trikolor

Директор Запорожской АЭС Юрий Черничук назвал бесчеловечным терактом подрыв автомобиля и убийство сотрудника станции. Его словам приводятся в Telegram-канале ЗАЭС.
Ранее пресс-служба Следственного комитета сообщила, что в салоне автомобиля начальника группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности станции сработало взрывное устройство, в результате чего мужчина скончался на месте. Управление ведомства по Запорожской области возбудило уголовное дело по факту убийства, совершённого общеопасным способом.

По данным пресс-службы ЗАЭС, убитым оказался экс-председатель Совета депутатов города Энергодар Андрей Короткий.

Черничук, в свою очередь, назвал произошедшее бесчеловечным террористическим актом и призвал наказать всех причастных к нему. Также он заявил, что нападение на сотрудника, обеспечивающего безопасность ядерного объекта, является запредельным шагом.

Семье погибшего окажут всю необходимую помощь.

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#запорожская аэс
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#уголовное
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ГУР Украины опубликовала кадры подрыва машины начальника охраны ЗАЭС Короткова
04 октября 2024, 12:23

Фото: iStock/RamonCast

ГУР Минобороны Украины опубликовало кадры, предположительно, подрыва машины начальника охраны Запорожской атомной электростанции Андрея Короткова.
В ведомстве утверждают, что 4 октября около 7:00 в Энергодаре взорвался автомобиль, в котором находился начальник физической охраны Запорожской атомной электростанции Андрей Коротков. Его обвинили в том, что он добровольно пошел на сотрудничество с российской стороной и организовывал мероприятия, направленные на поддержку ВС РФ. Коротков также возглавлял в Энергодаре Совет депутатов.
«ГУР МО Украины напоминает ― каждого военного преступника ожидает справедливое возмездие», — говорится в Telegram-канале ГУР Минобороны Украины.

Напомним, ранее стало известно, что в Энергодаре подорвали автомобиль, предположительно, начальника охраны Запорожской АЭС.

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#минобороны
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Ракетную опасность объявили в Орловской области
04 октября 2024, 12:11

Фото: iStock/Rauf Karimov

В Орловской области объявлена ракетная опасность. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
Он написал, что в регионе действует ракетная опасность, после чего призвал жителей отойти от окон и переместиться в наиболее безопасное место.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщил, что в стране начала работать комиссия по комплектованию ВС РФ контрактниками, созданная по указу президента Владимира Путина. По его словам, зачисление на контракт является единственной формой привлечения россиян к участию в СВО.

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#орловская область
#россия
#ракетная губернатор
#сво
#вс рф
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В Раде назвали отступление ВСУ из Угледара поражением Украины
Депутат Рады Костенко: отступление ВСУ из Угледара является поражением Украины
04 октября 2024, 11:38

Фото: iStock/Silent_GOS

Отступление ВСУ из Угледара стало поражением Украины. На это указал депутат Верховной рады Роман Костенко в эфире львовского телеканала NTA.
Он подчеркнул, что вся страна терпит поражение либо от того, что кто-то принял неправильное решение на фронте, либо от того, что кому-то не удалось добиться от партнёров получения большого количества вооружения.

Костенко также добавил, что, хотя ВСУ были вынуждены пойти на отступление из-за давления ВС РФ, вина за оставление Угледара полностью лежит на Киеве.

Ранее в этот день депутат заявил, что темпы мобилизации на Украине крайне низки, а на фронте не хватает молодых людей. В связи с этим он предложил начать мобилизацию с 20 лет.

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#украина
#верховная рада
#всу
#конфликт
#сво
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В российском регионе увеличат выплаты участникам СВО
Курганская область в 2,5 раза увеличит единовременную выплату для участников СВО
04 октября 2024, 11:36

Фото: iStock/scaliger

Жителям Курганской области, заключившим контракт с Минобороны РФ для участия в СВО, в 2,5 раза увеличат единовременную выплату. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Вадим Шумков.
Отмечается, что соответствующее изменение вступит в силу в понедельник, 7 октября. Согласно нему, участники СВО из региона будут получать 1,6 миллиона рублей вместо нынешних 650 тысяч.

Кроме того, власти выделили дополнительное финансирование на комплектование жителей региона, принимающих участие в СВО.

В закупки входят те же предметы, что и ранее: средства защиты, специальное снаряжение, тепловизоры, квадрокоптеры, генераторы, запчасти для техники и другое.

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#помощь
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ФСБ выявила причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС
04 октября 2024, 11:29

Фото: сайт Кремля

ФСБ выявила лиц, причастных к подготовке убийств офицеров из командования ВКС. Об этом заявил директор спецслужбы, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников, выступая в Астане на 55-м заседании СОРБ.
«Установлен ряд лиц, причастных к подготовке убийств офицеров командного состава ВКС России, а также к деятельности проукраинских полувоенных структур, базирующихся на территории стран ЕС», — рассказал Бортников.

Он также отметил, что в рядах ВСУ больше всего присутствуют наемники из Грузии, Франции и Польши. По его словам, численность сформированного Западом «Интернационального легиона территориальной обороны Украины» достигла 18 тысяч человек из более 85 стран, включая государства постсоветского пространства.

Бортников пояснил, что вербовка наемников в ВСУ за рубежом ведется с позиций украинских загранучреждений.

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#наемники
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На Украине предложили начинать мобилизацию с 20 лет
Депутат Рады Костенко выступил за начало мобилизации с 20 лет
04 октября 2024, 11:23

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Мобилизация на Украине должна начинаться с 20 лет, в связи с нехваткой молодых людей в зону боевых действий. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Роман Костенко в эфире львовского телеканала NTA.
Он подчеркнул, что в стране наблюдаются серьёзные проблемы с количеством и качеством мобилизации. Она была удовлетворительной до середины 2022 года, когда в военкоматы стояли очереди из мотивированных добровольцев.

В настоящее время ВСУ испытывают существенную нехватку молодых людей на фронте. Костенко отметил, что ему пишут американские конгрессмены, возмущённые тем, что Украина на призывает мужчин моложе 25 лет.

В связи с этим депутат призвал начать мобилизовать молодых парней с 20 лет.

Ранее, в апреле этого года президент страны Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет.

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