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Российские войска освободили шесть населённых пунктов за прошедшую неделю. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в сводке с фронта.
Отмечается, что подразделения группировки войск «Восток» на этой неделе заняли более выгодные рубежи, а также освободили населённый пункт Угледар в ДНР.
Также группировкой войск «Центр» были освобождены Нелеповка и Крутой Яр в ДНР, «Югом» было взято под контроль Верхнекаменское в ДНР, а западной группировкой – Макеевка в ЛНР и Вишнёвое в Харьковской области.
Кроме того, российское оборонное ведомство сообщило, что ВСУ за неделю потеряли более 16,6 тысяч военных на всех направлениях СВО.
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Также группировкой войск «Центр» были освобождены Нелеповка и Крутой Яр в ДНР, «Югом» было взято под контроль Верхнекаменское в ДНР, а западной группировкой – Макеевка в ЛНР и Вишнёвое в Харьковской области.
Кроме того, российское оборонное ведомство сообщило, что ВСУ за неделю потеряли более 16,6 тысяч военных на всех направлениях СВО.
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Анастасия Чинкова