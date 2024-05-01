Глава Минобороны Шойгу провёл совещание в штабе Объединённой группировки войск

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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провёл совещание в штабе Объединённой группировки войск. В ходе встречи он заслушал доклады об обстановке в зоне специальной военной операции.
В ходе совещания глава Минобороны отметил, что группировки российских войск продолжают выполнение боевых задач в соответствие с планом СВО. Он также обратил внимание на необходимость наращивания поставок в войска необходимого им оборудования, вооружения, боевой техники и средств поражения.
Кроме того, Сергей Шойгу указал на необходимость повышения эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений вооружённых сил в зоне боевых действий и тыловой зоне спецоперации. Министр обороны поручил принять меры для сокращения сроков ремонта двигателей, узлов и агрегатов боевой техники, а также для увеличения оборотного фонда запчастей и деталей в целях скорейшего восстановления техники и возвращения её в строй.
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Александр Бойцов