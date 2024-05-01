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Глава Минобороны Шойгу провёл совещание в штабе Объединённой группировки войск

01 мая 2024, 08:59
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провёл совещание в штабе Объединённой группировки войск. В ходе встречи он заслушал доклады об обстановке в зоне специальной военной операции.


В ходе совещания глава Минобороны отметил, что группировки российских войск продолжают выполнение боевых задач в соответствие с планом СВО. Он также обратил внимание на необходимость наращивания поставок в войска необходимого им оборудования, вооружения, боевой техники и средств поражения.

Кроме того, Сергей Шойгу указал на необходимость повышения эффективности работы ремонтно-восстановительных подразделений вооружённых сил в зоне боевых действий и тыловой зоне спецоперации. Министр обороны поручил принять меры для сокращения сроков ремонта двигателей, узлов и агрегатов боевой техники, а также для увеличения оборотного фонда запчастей и деталей в целях скорейшего восстановления техники и возвращения её в строй.

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Общественным транспортом пользуются только смельчаки: Одесситы живут в постоянном страхе
Economist: Одесситы живут в постоянном страхе из-за военкомов
01 мая 2024, 09:27

Фото: iStock/YakubovAlim

Мужчины в Одессе живут в постоянном страхе из-за зверских методов мобилизации, об этом рассказал местный житель Владислав в интервью для The Economist.
«Владислав лично застал несколько таких рейдов. По его словам, в Киеве взялись за Одессу с особым тщанием — городу спустили непомерно суровый план по призыву», — уточнили в издании.

Как сообщил собеседник Economist, сотрудники украинских военкоматов часто прячутся рядом с остановками общественного транспорта, заскакивают в него и силой выволакивают мужчин призывного возраста. Пользуются общественным транспортом только самые смелые одесситы, уточнил Владислав.

Ещё один житель Одессы Александр признался, что боится сотрудников военкоматов даже сидя в своём собственном доме, поскольку оин могут начать ломиться к нему в дверь.

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#военком
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Минобороны сообщило о доставке на выставку на Поклонной горе танка М1 Abrams
01 мая 2024, 09:14

Фото: iStock/YakubovAlim

На выставку министерства обороны у Музея Победы на Поклонной горе доставили танк M1 Abrams и штурмовую инженерную машину М1150 Assault Breacher Vehicle американского производства. Эта техника досталась российским бойцам в качестве трофеев в зоне специальной военной операции.
Танк и бронемашина были захвачены военнослужащими ВС РФ в ходе проведения наступательной операции неподалёку от Бердычей на Авдеевском направлении. Чтобы эвакуировать танк с поля боя российским бойцам пришлось снимать с него повреждённые гусеницы. Военно-инженерная машина M1150 Assault Breacher Vehicle также работает на гусеничном ходу, так как выполнена на базе танка Abrams.

Ранее на площадке перед Музеем Победы разместили 32 единицы трофейной техники, среди которой, в частности, тяжёлый немецкий танк Leopard 2A6 и БМП Marder, американские боевая машина пехоты Bradley, бронетранспортёр М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777, бронированные автомобили AT105 Sakson и Husky TSV производства Великобритании, австрийский Pinzgauer 712M, турецкий бронеавтомобиль Kirpi и множество другой западной техники, захваченной российскими солдатами на полях сражений.

Помимо этого, на выставке будет представлено стрелковое оружие и инженерное снаряжение и амуниция армий иностранных государств, входящих в Североатлантический альянс, а также беспилотные летательные аппараты, средства связи и снаряжение Вооружённых сил Украины.

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BI: «Танки-черепахи» выглядят дико, но проявляют себя эффективно
01 мая 2024, 08:48

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Российские «танки-черепахи» стало одной из успешных инноваций ВС РФ и всё чаще появляются на полях спецоперации, об этом пишет Buisness Insider со ссылкой на опрошенных экспертов.
Причудливые российские танки оснащены специальной металлической бронёй, которая эффективно защищает их от попадания дронов и любого другого стрелкового оружия. Сперва противник смеялся над замеченным на полях спецоперации «танком-черепахой», однако, они быстро доказали свою эффективность и стали использоваться всё чаще.

Как отмечают западные эксперты, эти танки «выглядят дико и глупо», но с их эффективностью поспорить не выйдет. Помимо артиллерии и дронов, такая броня способна противостоять и противотанковым ракетам.

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#танки
#вс рф
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МО: За минувшую ночь силы ПВО уничтожили шесть БПЛА ВСУ над территорией РФ
01 мая 2024, 08:14

Фото: iStock/e-crow

В ночь на 1 мая силы ПВО ликвидировали шесть украинских БПЛА в небе над российскими регионами, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в российском оборонном ведомстве.

По информации Министерства обороны, дежурные средства противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата в небе над Воронежской областью, один над территорией Рязанской области и ещё по одному дрону были ликвидированы над Белгородской и Курской областями.

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#бпла
#всу
#минобороны рф
#пво
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Baza: На рязанском НПЗ начался пожар после атаки беспилотников
01 мая 2024, 08:03

Фото: istockphoto/Distortion Media

Ночью беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали рязанский нефтеперерабатывающий завод. В результате на предприятии начался пожар.
Об этом сообщил телеграм-канал Baza, опубликовав кадры, на которых видно пламя и клубы дыма. По словам очевидцев, атака произошла около трёх часов утра. Сообщается, что сначала был слышен гул, а затем произошли два взрыва. В настоящее время на нефтеперерабатывающем заводе работают сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Официального подтверждения того, что удару подвергся НПЗ, пока не последовало. Губернатор Рязанской области Павел Малков в своём телеграм-канале написал только об отражённой атаке беспилотников и об отсутствии жертв, а также о том, что проводится проверка.

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#проверка
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Курский губернатор Старовойт сообщил о сбитом над регионом БПЛА
01 мая 2024, 07:22

Фото: istockphoto/rancho_runner

В ночь на 1 мая была пресечена очередная попытка террористической атаки на территорию Курской области. Дежурные системы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в Медвенском районе.
Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. В своём телеграм-канале он также поблагодарил бойцов ПВО за умелую работу. В результате падения обломков БПЛА никто не пострадал, разрушений на земле также удалось избежать.

Минувшей ночью противник также пытался атаковать при помощи беспилотников Воронежскую и Рязанскую области. В Воронежской области силы ПВО сбили два украинских дрона. Один из них позже был обнаружен в пригороде Воронежа. Пострадавших нет. При падении обломков были выбиты стёкла в строящемся доме. В Рязанской области обошлось без жертв и разрушений.

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#бпла
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#пво
#беспилотник
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Российские военные нанесли удар по штабу ВСУ в Одессе, сообщило подполье
Подполье: ВС РФ ударили по штабу ВСУ в центре Одессы, прогремели три взрыва
01 мая 2024, 06:52

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы РФ ударили по штабу украинских войск в районе площади Куликово Поле в центре Одессы. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
«Одесса, ночью прилетело в центре города. Одесское сопротивление пишет, что было три взрыва, второй очень мощный в направлении Куликово Поле, где находится штаб «Пивдень» (Юг — ред.), — рассказал Лебедев.
Собеседник агентства добавил, что в направлении «прилета» направилось много «скорых». Вокруг площади Куликово Поле все оцеплено военными и СБУ, добавил он.

До этого сообщалось, что российские снайперы ликвидировали группу ВСУ у Часова Яра. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#одесса
#вооружённые силы рф
#новости
#сбу
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Российские снайперы ликвидировали группу ВСУ у Часова Яра
Снайперы из Бурятии уничтожили группу ВСУ и сорвали их ротацию у Часова Яра
01 мая 2024, 06:03

Фото: Минобороны РФ

Бурятские снайперы-десантники ликвидировали группу из пяти бойцов Вооруженных сил Украины, сорвав их ротацию у Часова Яра в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.
Российский снайпер обнаружил группу пехоты ВСУ, которая двигалась под прикрытием лесного массива в сторону передовых позиций для проведения ротации, и открыл по ним прицельный огонь.

«Первым выстрелом с дистанции более 1500 метров противник был уничтожен. Другими выстрелами также были ликвидированы еще четверо боевиков киевского режима», — рассказали в МО.
Ведомство отмечает, что снайперская пара оперативно сменила огневую позицию и продолжила вести прицельный огонь.

Ранее российский сапер рассказал, как собрал коллекцию нашивок наемников ВСУ в Артемовске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#днр
#всу
#минобороны
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Рязанская область подверглась атаке БПЛА
Малков: Рязанская область подверглась атаке беспилотника, проводится проверка
01 мая 2024, 04:35

Фото: istock / Naypong

Беспилотник атаковал территорию Рязанской области. По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил в своем Телеграм-канале глава региона Павел Малков.
«Рязанская область подверглась атаке беспилотного летательного аппарата», — написал Малков.
Он также добавил, что по данном факту производится проверку.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

До этого сообщалось, что в Воронежской области силы ПВО сбили БПЛА самолётного типа.

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#беспилотник
#рязанская область
#сво
#всу
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