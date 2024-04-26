Шойгу предупредил о последствиях ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Фото: сайт Кремля
На совещании министров обороны стран — членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане, глава Минобороны России Сергей Шойгу выразил опасения относительно непрекращающихся атак Вооруженных сил Украины на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Это сообщение появилось в Telegram-канале российского ведомства.
Шойгу подчеркнул, что такие атаки вызывают у него серьезные опасения.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя также отмечал увеличение числа атак со стороны ВСУ на ЗАЭС. Он сообщил, что российские военные еженедельно уничтожали до 100 беспилотников. Кроме того, Россия регулярно информировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Совет Безопасности ООН об этих инцидентах.
Читайте также:
Руководство ЗАЭС проинформировало МАГАТЭ о новом обстреле ВСУ
Рогова ошарашила идея пригласить представителей Украина на ЗАЭС
Офис Гутерреша: у ООН нет возможностей и мандата определять, кто атакует ЗАЭС
Артем Кузьмин