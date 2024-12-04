Глава Минобороны Украины Умеров: начался серийный выпуск БПЛА «Паляница»

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На Украине началось серийное производство ракет-дронов «Паляница». Об этом заявил глава министерства обороны страны Рустем Умеров.
В своей колонке для украинского издания «Левый берег» он назвал начало серийного выпуска этих БПЛА «стартапом», реализация которого осуществляется при совместном участии государства и частного предприятия.
Характеристики «Паляницы» не разглашаются, однако, по словам главы киевского режима Зеленского, она «намного быстрее и мощнее» имеющихся на вооружении Киева дальнобойных дронов. О первом боевом применении нового беспилотника украинский президент говорил 24 августа.
По мнению военного эксперта Андрея Кошкина, новая украинская ракета-дрон «Паляница» вряд ли окажется эффективным оружием, так как остаётся под большим вопросом способность военно-промышленного комплекса Украины производить качественное оборудование. Все предыдущие военные разработки Киева представляли собой лишь модификации уже существующих вооружений.
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Характеристики «Паляницы» не разглашаются, однако, по словам главы киевского режима Зеленского, она «намного быстрее и мощнее» имеющихся на вооружении Киева дальнобойных дронов. О первом боевом применении нового беспилотника украинский президент говорил 24 августа.
По мнению военного эксперта Андрея Кошкина, новая украинская ракета-дрон «Паляница» вряд ли окажется эффективным оружием, так как остаётся под большим вопросом способность военно-промышленного комплекса Украины производить качественное оборудование. Все предыдущие военные разработки Киева представляли собой лишь модификации уже существующих вооружений.
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Александр Бойцов