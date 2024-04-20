Глава МО РФ Шойгу продемонстрировал возможности российских БПЛА

Видео: Министерство обороны РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на полигоне Московского военного округа продемонстрировал возможности российских беспилотников и стрелкового оружия, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Министру обороны РФ представили линейку различных беспилотных летательных аппаратов, полезная нагрузка которых варьируется от 10 до 200 килограмм. В том числе, перспективный ударный квадрокоптер, оснащенный универсальными сбросами для использования различных типов боеприпасов в зависимости от решаемых задач и приспособленный для дистанционного минирования в условиях низкой видимости», — сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.Уточняется, что всё представленное оружие произведено из отечественных материалов, что позволяет в кратчайшие сроки приступить к серийному выпуску как беспилотных летательных аппаратов, так и стрелкового оружия.
Как сообщил Шойгу глава предприятия, уже сейчас возможно производить 30 подобных дронов в месяц, а в скором времени увеличить количество выпускаемых изделий в разы.
Также сообщается, что новое стрелковое оружие было разработано при участии российских снайперов, которые принимали участие в специальной военной операции на Украине.
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