Фото: istockphoto/ValleraTo
Во Франции назвали единственное условие, благодаря которому Украина может победить в конфликте, если Америка перестанет поддерживать Киев.
Своё мнение выразил обозреватель Фредерик Ансель в ролике журнала L’Express на YouTube.
По мнению обозревателя, если ситуация не изменится в скором времени, то в 2024 году тактическую победу в конфликте одержит РФ.
Ансель предполагает, что в 2024 году российскому президенту Владимиру Путину будет благоволить неспокойная обстановка в мире.
В рядах украинских войск заявили, что не понимают, каким образом в рамках плана властей мобилизовать еще 500 тысяч человек в войска, добровольцы «закончились». Об этом сообщил генерал-майор украинских войск Дмитрий Марченко. По словам Марченко, абсолютно не понятно, как восполнить дефицит личного составка в ВСУ.
Читайте также:
В ВСУ заявили, что не знают, где найти 500 тысяч человек для мобилизации
Французский генерал Паломеро предупредил украинцев об ужасной зиме
Боррель призывает мобилизовать все возможности для недопущения победы РФ
«Если США и Европа не будут поставлять Киеву целые эскадрильи военных самолетов и танковые дивизии, только чудо может помочь ВСУ одержать верх над российскими войсками», —говорит Ансель.
Ансель предполагает, что в 2024 году российскому президенту Владимиру Путину будет благоволить неспокойная обстановка в мире.
В рядах украинских войск заявили, что не понимают, каким образом в рамках плана властей мобилизовать еще 500 тысяч человек в войска, добровольцы «закончились». Об этом сообщил генерал-майор украинских войск Дмитрий Марченко. По словам Марченко, абсолютно не понятно, как восполнить дефицит личного составка в ВСУ.
Читайте также:
В ВСУ заявили, что не знают, где найти 500 тысяч человек для мобилизации
Французский генерал Паломеро предупредил украинцев об ужасной зиме
Боррель призывает мобилизовать все возможности для недопущения победы РФ
Мария Фирсова