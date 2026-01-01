Глава мусульман России выразил соболезнования после удара по кафе в Хорлах
Накануне в Херсонской области три беспилотника атаковали кафе и гостиницу в посёлке Хорлы. В результате инцидента погибли 24 человека, ещё 50 получили ранения.
Муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов в комментарии «Газете.Ru» выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.
«С особой болью в сердце воспринимается известие о гибели мирных людей, которые собрались, чтобы встретить Новый год, и чья жизнь была трагически прервана. Среди погибших — и дети, чья невинная душа не должна была столкнуться с ужасом насилия. Мы разделяем скорбь по тем, кто потерял своих близких», — высказался он.Муфтий пожелал скорейшего выздоровления всем раненым. Свою речь он завершил цитатой из Корана.
