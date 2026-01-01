Российские ПВО сбили 58 украинских дронов над семью регионами и Азовским морем
Российские системы ПВО за восемь часов сбили 58 украинских беспилотников. Такие сведения 1 января привело Министерство обороны России.
Воздушные цели нейтрализовали над семью регионами и акваторией Азовского моря. По информации ведомства, перехват дронов проходил с 08:00 до 16:00 по московскому времени.
Над Белгородской областью сбили 24 беспилотника. Над Крымом уничтожили 13 аппаратов, над Азовским морем — 10. Ещё пять дронов нейтрализовали над Татарстаном, три — над Краснодарским краем. По одному беспилотнику сбили над Курской, Липецкой и Ростовской областями.
Ранее стало известно, что за минувшую ночь над регионами России уничтожили 168 украинских БПЛА.
