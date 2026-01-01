Стало известно, что потребует Россия после удара по кафе в Херсонской области

01 января 2026, 16:49

Генерал Липовой: атака ВСУ под Херсоном ужесточит позицию Москвы на переговорах

Фото: Istock/tumsasedgars

Российский генерал-майор авиации Сергей Липовой высказал предположение о возможном изменении позиции Москвы на переговорах после удара по кафе в Хорлах.





В беседе с «NEWS.ru» Липовой заявил, что инцидент может ужесточить требования России.

«Предположу, [ужесточение позиции России] будет заключаться в требовании освободить не только приграничье, буферную зону, но и об освобождении всех территорий, исторически принадлежали России, вплоть до Одессы. И ряд других требований», — заявил военнослужащий.