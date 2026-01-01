Стало известно, что потребует Россия после удара по кафе в Херсонской области
Генерал Липовой: атака ВСУ под Херсоном ужесточит позицию Москвы на переговорах
Российский генерал-майор авиации Сергей Липовой высказал предположение о возможном изменении позиции Москвы на переговорах после удара по кафе в Хорлах.
В беседе с «NEWS.ru» Липовой заявил, что инцидент может ужесточить требования России.
«Предположу, [ужесточение позиции России] будет заключаться в требовании освободить не только приграничье, буферную зону, но и об освобождении всех территорий, исторически принадлежали России, вплоть до Одессы. И ряд других требований», — заявил военнослужащий.По его словам, Москва будет добиваться международного признания своих прав на эти земли. Генерал добавил, что потеря этих территорий станет для Киева политическим поражением.
Напомним, атака на кафе в посёлке Хорлах Херсонской области произошла в новогоднюю ночь. Силы ВСУ применили три беспилотника. В результате погибли более 24 человек.