Военэксперт раскрыл, к какой дате ВСУ могут готовить новые провокации
Военэксперт Дандыкин: ВСУ могут совершить атаки в рождественские праздники
Военный эксперт Василий Дандыкин допустил, что ВСУ могут готовить провокации к 7 января.
В разговоре с «NEWS.ru» Дандыкин призвал жителей Белгородской, Курской и Брянской областей проявить особую осторожность.
«ВСУ постараются испортить праздничное настроение 1 января. Попытаются, предположу, и 7 января что-то подобное. Надо быть осторожнее. На фронте украинцев громят, так они отыгрываются на мирных гражданах. ВСУ бьют по больницам, магазинам, школьным автобусам, снегоуборочной технике. Киевская власть давно стала террористической организацией», — заявил эксперт.В качестве примера он привёл инцидент в Херсонской области в ночь на 1 января. По сведениям местных властей, удар беспилотников по объектам инфраструктуры в посёлке Хорлы привёл к жертвам среди гражданского населения.