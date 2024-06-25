Фото: Сайт Кремля
Реакция секретариата ООН на теракт Украины в Севастополе свидетельствует об их двойных стандартах. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя.
До этого заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя РИА Новости обстрел Севастополя украинскими войсками, сказал, что жертвы среди гражданских при ведении боевых действий неприемлемы, но так и не осудил преступление Киева.
Он отметил, что российскую сторону не удивляет, что западные СМИ замалчивают эту трагедию. Жизни мирных россиян США не интересуют, добавил Небезня.
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Он отметил, что российскую сторону не удивляет, что западные СМИ замалчивают эту трагедию. Жизни мирных россиян США не интересуют, добавил Небезня.
«Еще большее сожаление вызывает отсутствие какой-либо значимой реакции со стороны секретариата ООН, который должен противостоять таким очевидным преступлениям и нарушениям международного права. Это наглядный пример двойных стандартов Секретариата ООН», — сказал постпред журналистам.23 июня ВСУ ударили по Севастополю ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. По данным Минобороны России, системы ПВО сбили 4 американские ракеты, один снаряд сдетонировал в воздухе над территорией города. Погибли четверо, двое из них — дети. Сейчас в севастопольской больнице остаются 79 человек, 15-20 человек из них могут перевести на лечение в Москву.
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Алина Юрчак