Глава Николаевской области сделал шокирующее заявление о РФ
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким высказал мнение о необходимости мирного соглашения с Россией.
В интервью изданию The Independent он отметил, что украинский народ устал от конфликта. Он считает, что истинная победа для Украины заключается в прекращении боевых действий. Ким также подчеркнул, что возвращение к границам 1991 года невозможно.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
