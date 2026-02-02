ВСУ атаковали два муниципалитета Ростовской области
Слюсарь: силы ПВО отразили атаку беспилотников на Ростовскую область
Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство Ростовской области. Атаку отражала система ПВО.
Глава региона Юрий Слюсарь сообщил, что под ударом оказались два муниципальных образования. О последствиях он рассказал в своем Телеграм-канале.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах», — написал губернатор.По его словам, сведения о пострадавших и разрушениях на земле не поступали. При этом режим беспилотной опасности в Ростовской области продолжает действовать, предупредил Слюсарь.
Ранее ВСУ ударили по Старому Осколу. В результате падения беспилотника загорелся частный дом, еще несколько зданий получили повреждения.