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Губернатор Анохин: Над Смоленском и Ярцево отражена атака украинских БПЛА

23 июня 2024, 07:36
Фото: istockphoto/rancho_runner

Фото: istockphoto/rancho_runner

Дежурные средства противовоздушной обороны сорвали очередную попытку киевского режима провести террористическую атаку на российский регион. Украинские беспилотники сбиты над Смоленском и Ярцево.


Об этом сообщил глава региона Василий Анохин. В своём телеграм-канале губернатор отметил, что силы ПВО сработали чётко и не допустили ударов дронов по объектам на территории Смоленской области. В результате падения обломков БПЛА никто не пострадал, разрушений на земле нет. На местах работают сотрудники экстренных служб и правоохранители.

Не умея добиться какого-либо успеха на поле боя, киевский режим всё чаще использует террористические методы, практически ежедневно обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории России.

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В ночь на 23 июня в Киеве и Житомире прогремели взрывы
23 июня 2024, 07:08

Фото: istockphoto/aapsky

В ночь на 23 июня в Киеве и Житомирской области Украины прогремели взрывы. В регионах объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает телеканал «Общественное». Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигналы воздушной тревоги звучат также в Хмельницкой, Тернопольской, Волынской, Ровенской, Львовской, Закарпатской, Черновицкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях. Ранее телеканал сообщал о взрывах в Харькове.

Накануне, в ночь на 22 июня, российские войска нанесли мощный комбинированный удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры в пяти регионах Украины. В частности, атаке подвергся военный аэродром в городе Луцк Волынской области на западе страны. Там находятся подземный бункер, арочные укрытия для самолётов и два склада горюче-смазочных материалов (ГСМ).

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#украина
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Российские дроны нашли необычный способ противодействия украинским БПЛА
Российские дроны начали борьбу с украинскими БПЛА с помощью сетки
23 июня 2024, 01:38

Фото: iStock/vadimrysev

Российские беспилотные летательные аппараты начали борьбу с украинскими дронами при помощи сетки, сообщило издание «Страна.ua».
Отмечается, что система называется «Сеткомет». Дрон бросает сеть на вражеский дрон, запутывает винты, из-за чего летательный аппарат падает на землю.

Ранее, в феврале, заместитель генерального директора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий объявил о расширении радиолокационного поля над Россией для управления беспилотниками на малых высотах, в том числе на опасных направлениях.

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#россия
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#вс рф
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На Украине назвали виновника провала ВСУ близ Торецка
Депутат Рады Безуглая обвинила командира ВСУ Содоля в провале близ Торецка
23 июня 2024, 01:26

Фото: iStock/Diy1

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвинила командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерала Юрия Содоля в провале под Торецком. Об этом парламентарий написала в своем Telegram-канале.
«По моей информации, во время пропущенного прорыва на Торецк, руководитель восточного фронта генерал Содоль пьянствовал в ресторане "Облака" в Одессе», – заявила она.

Депутат объявила, что планирует обратиться в военную прокуратуру и уточнить информацию относительно его командировок.

Ранее Марьяна Безуглая заявила, что российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Торецк Донецкой народной республики (ДНР). Также она предположила, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не контролирует ситуацию или работает на «противника» в лице России.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#верховная рада
#депутат
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#вс рф
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Экс-полковник СБУ Стариков: генеральное сражение СВО состоится летом 2024 года
22 июня 2024, 20:51

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Главное сражение за всю спецоперацию состоится летом текущего года. Об этом в эфире YouTube-канала Politeka заявил экс-полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков. По словам аналитика, столкновение может стать как основой для мирного диалога, так и поводом для роста напряженности.
«Я это называю генеральным сражением, которое приведет к эскалации или деэскалации и, может быть, станет основой для начала переговоров», – прокомментировал Стариков.

Он добавил, что Западом готовится авиационное подразделение из боевиков ВСУ. Со слов экс-военного, украинские радикалы предпримут попытки противостоять управляемым авиабомбам РФ.

Как сообщалось ранее, Киев планирует созвать второй саммит для мирного урегулирования украинского конфликта до конца текущего года. В офисе президента республики уточнили, что украинское правительство не хочет с этим затягивать.

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Рогов: ВС РФ освободили от ВСУ поселок Шумы в ДНР
#россия
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#война
#спецоперация
#новости
#всу
#вс рф
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Украинцы зимой смогут пользоваться электричеством меньше четырех часов в день
CNN: украинцы в зиму смогут использовать электричество меньше 4 часов за день
22 июня 2024, 19:02

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

Менее четырех часов в день украинцы смогут пользоваться электроэнергией, если власти не восстановят энергосистему. Об этом телеканалу CNN заявил исполнительный директор энергохолдинга Украины ДТЭК Дмитрий Сахарук.
По его словам, до начала отопительного сезона необходимо улучшить работу интерконнекторов, а также построить установки распределенной генерации и восстановить электростанции, которые повреждены.

«У людей будет электричество в течение менее чем четырех часов в день... У нас осталось 120 дней до начала отопительного сезона», – прокомментировал Сахарук.

Ранее сообщалось, что Украина постарается вернуть хотя бы часть мощности угольных теплоэлектростанций к отопительному сезону.

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#украина
#электричество
#новости
#война
#спецоперация
#россия
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«Хорошо справляется»: в Киеве критикуют Сырского за провалы ВСУ на фронте
Соскин: боевики ВСУ при Сырском терпят провалы, несмотря на поставки Запада
22 июня 2024, 18:11

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Боевики ВСУ под руководством главкома Александра Сырского терпят на фронте поражение за поражением, несмотря на поставки западных вооружений. Такое заявление сделал в своем блоге на YouTube экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. По его словам, Сырский ничего не добился, а только сдал города.
«Он даже не может отбить харьковский плацдарм, хотя уже май и июнь в огромных объемах поступает оружие от всех», – сказал Соскин.

Он добавил, что все, чего добился Сырский — это потерь среди личного состава украинской армии.

«Он с этим хорошо справляется», – заключил аналитик.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский говорил, что российская армия «оседлала» ряд высот на Торецком и Покровском направлениях.

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал о том, что российские войска освободили от ВСУ поселок Шумы в ДНР.

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В Харькове прогремели взрывы
22 июня 2024, 17:56

Фото: istockphoto/RamonCast

В Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги снова прогремели взрывы. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
В своём телеграм-канале руководитель городской администрации уточнил, что всего взрывов было четыре. При этом воздушная тревога действует на всей территории Харьковской области с 7:23 по московскому времени. Согласно онлайн-карте воздушных тревог на Украине, опасность объявлена также в Николаевской и Днепропетровской областях.

В ночь на 22 июня тревога охватывала всю Украину. Российская армия нанесла групповой комбинированный удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры в пяти подконтрольных Киеву регионах. В настоящее время воздушная тревога действует на территории пяти областей. Кроме Харьковской, это также Днепропетровская, Кировоградская, Николаевская и Одесская области.

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#армия
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Рогов: ВС РФ освободили от ВСУ поселок Шумы в ДНР
22 июня 2024, 17:31

Фото: istockphoto/zim286

Российские военные освободили от боевиков ВСУ поселок Шумы Донецкой народной республики. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Наши воины докладывают, что в результате успешных боевых действий освободили этот населенный пункт. Также войска России продвинулись в районе посёлка Северное», – написал Рогов.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по одесскому порту баллистическими ракетами Х-59. В результате атаки российские солдаты поразили военную и энергетическую инфраструктуру противника на территории пяти регионов, подконтрольных киевским властям.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе, начатую в конце февраля 2022 года. Руководство страны предпринимает попытки начать мирные переговоры.

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ВКС России атаковали порт Одессы баллистическими ракетами Х-59
22 июня 2024, 16:36

Фото: istockphoto/phaisarn2517

Российская армия нанесла мощный удар по портовой инфраструктуре одесского порта. Авиация Военно-космических сил России атаковала баллистическими ракетами Х-59 важнейший стратегический объект противника.
Как сообщают журналисты телеграм-канала «Военная хроника», групповая комбинированная атака проводилась российскими войсками ночью и утром 22 июня. Целями стали объекты военной и энергетической инфраструктуры на территории пяти подконтрольных Киеву регионов.

В числе важнейших целей был обозначен военный аэродром Староконстантинов, по которому выпустили порядка семи ракет класса Х-101. Также в результате российских ударов были разгромлены топливные склады ВСУ в Николаевской области и поражена военная техника противника на Харьковском направлении.

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