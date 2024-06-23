Губернатор Анохин: Над Смоленском и Ярцево отражена атака украинских БПЛА

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Дежурные средства противовоздушной обороны сорвали очередную попытку киевского режима провести террористическую атаку на российский регион. Украинские беспилотники сбиты над Смоленском и Ярцево.
Об этом сообщил глава региона Василий Анохин. В своём телеграм-канале губернатор отметил, что силы ПВО сработали чётко и не допустили ударов дронов по объектам на территории Смоленской области. В результате падения обломков БПЛА никто не пострадал, разрушений на земле нет. На местах работают сотрудники экстренных служб и правоохранители.
Не умея добиться какого-либо успеха на поле боя, киевский режим всё чаще использует террористические методы, практически ежедневно обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории России.
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Александр Бойцов