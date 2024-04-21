Стало известно, где можно будет посмотреть на подбитый в зоне СВО немецкий танк Leopard 2

Фото: iStock/Michele Ursi
Подбитый в зоне специальной военной операции немецкий танк Leopard 2 отправляют в подмосковный парк «Патриот». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что танк будет занимать особое место среди трофеев ВС РФ. Чтобы сдвинуть немецкую боевую машину, специалистам эвакуационной бригады пришлось разрывать гусеницы танка с помощью подрыва.
Ранее журналист Владимир Соловьёв опубликовал в своём Telegram-канале «Соловьев Live» кадры вывоза танка с поля боя.
Напомним, российский артиллерист Сергей Лазаренко одним ударом поразил танк Leopard 2. Удар был произведён из самоходной гаубицы «Мста-СМ2». Военнослужащий рассказывал, что немецкая техника очень хорошо горит, поэтому её легко уничтожить даже одним снарядом.
Читайте также:
«Соловьев Live» показал кадры вывоза ВС РФ танка Leopard 2 из зоны СВО
МО РФ показало кадры уничтожения МиГ-29 и ЗРК С-300 ВСУ на аэродроме Днепр
Стала известна корыстная причина принятия зверского закона о мобилизации на Украине
Екатерина Коршунова