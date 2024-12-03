ВСУ рассказали об отсутствии солдат КНДР в Курской области

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Украинская армия не смогла обнаружить следы солдат КНДР в Курской области. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на бойцов ВСУ.
«Очень трудно найти корейца в темном курском лесу. Особенно если его здесь нет», — рассказывает солдат украинской армии Павел.
Напомним, что в ноябре СМИ сообщали о нахождении бойцов северокорейской армии на территории Курской области. Командование ВСУ пообещало вознаграждение тем, кому удастся взять в плен солдата КНДР. По информации издания, украинская армия еще ни разу не вступала в боевой контакт с бойцами КНДР. На сегодняшний день официальных подтверждений нахождения северокорейской армии на территории России нет.
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