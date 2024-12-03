Рогов: Войска РФ практически раскололи группировку ВСУ под Курахово

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На Кураховском направлении в западной части Донецкой Народной Республики российские войска уже почти раскололи группировку ВСУ на несколько частей. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В разговоре с РИА Новости он отметил, что активные наступательные действия частями Вооружённых сил РФ сейчас ведутся севернее Курахово. Это может лишить противника объединить силы в Солнцевке и самом Курахово. Продолжающееся наступление позволит разбить части ВСУ на ещё большее количество сегментов, подчеркнул Рогов.
Кроме того, российские подразделения продолжают вести наступление южнее Курахово. Части ВСУ вынуждены отступать под натиском российских военных и оставлять территории. Например, был освобождён участок более пяти квадратных километров восточнее и северо-восточнее села Анновка.
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Александр Бойцов