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Путин пообщался с раненым бойцом СВО и попал на видео

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Во время посещения Центра инновационных технологий в ортопедии президент РФ Владимир Путин пообщался с раненым участником спецоперации (СВО) и попал на видео, кадрами поделился телеканал «Центр» в Телеграм-канале.
Во время демонстрации помещений, которые предназначены для реабилитации военных, глава российского государства подошёл к одному из бойцов — он занимался на беговой дорожке.

«Сколько вы уже тренируетесь?» — спросил Владимир Путин.



Солдат ответил президенту Российской Федерации, что «почти год».

Другие военные поделились с главой государства, что большое число людей после протезирования не желают уходить по инвалидности с передовой.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что визит президента в Центр инновационных технологий в ортопедии приурочен к Международному дню людей с инвалидностью.

Ранее сообщалось, что при ранении в зоне спецоперации боец может получить до четырех миллионов рублей.



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#военные
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#сво
#спецоперация
Киев мог запросить у союзников системы ПРО для защиты от «Орешника»
03 декабря 2024, 16:09

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Украина могла запросить у союзников системы противоракетной обороны (ПРО) для противодействия новейшей российской баллистической ракете «Орешник». В частности, речь может идти об установках THAAD и Arrow.
Об этом пишет информационное агентство «Франс Пресс» со ссылкой на неназванного украинского чиновника. По словам источника, на прошлой неделе после испытания новой российской ракеты, которой не способны противостоять современные средства противовоздушной обороны, запросил у западных партнёров системы ПРО, которые «могут сработать», но не уточнил, что это за системы.

Западные эксперты и аналитики подчеркнули разрушительную силу «Орешника» даже в неядерной комплектации. По их мнению, Европа стоит на пороге новой ракетной эры, а применение этой ракеты даст старт новой гонке вооружений, первое слово в которой сказано Россией.

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#зеленский
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Рогов: Войска РФ практически раскололи группировку ВСУ под Курахово
03 декабря 2024, 15:44

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

На Кураховском направлении в западной части Донецкой Народной Республики российские войска уже почти раскололи группировку ВСУ на несколько частей. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В разговоре с РИА Новости он отметил, что активные наступательные действия частями Вооружённых сил РФ сейчас ведутся севернее Курахово. Это может лишить противника объединить силы в Солнцевке и самом Курахово. Продолжающееся наступление позволит разбить части ВСУ на ещё большее количество сегментов, подчеркнул Рогов.

Кроме того, российские подразделения продолжают вести наступление южнее Курахово. Части ВСУ вынуждены отступать под натиском российских военных и оставлять территории. Например, был освобождён участок более пяти квадратных километров восточнее и северо-восточнее села Анновка.

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Мужчина получил ранение в результате атаки дрона ВСУ в Белгородской области
Гладков: при детонации БПЛА ВСУ в белгородском поселке пострадал мужчина
03 декабря 2024, 15:36

Фото: iStock/maxim4e4ek

Минувшей ночью ВСУ нанесли удар беспилотником по многоквартирному жилому дому в посёлке Политотдельский Белгородской области, пострадал мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В результате детонации дрона по многоквартирному дому был ранен мирный житель. Ближе к обеду он обратился за медицинской помощью в Октябрьскую районную больницу», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавшего направили отправили в городскую больницу №2 города Белгорода. У него диагностировали баротравму. Сейчас мужчине оказывается вся необходимая помощь.

Гладков добавил, что в результате атаки вражеского дрона в многоквартирном доме поврежден фасад.

Кроме того, глава региона рассказал, что одно из предприятий в Шебекино многократно атаковано украинскими беспилотниками. Одно из производственных зданий загорелось. Других подробностей Гладков не привел.

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#пво
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Сырский рассказал Зеленскому о сложнейших для армии Украины направлениях
Зеленский: Сырский сказал, что кураховское и покровское направления самые сложные для ВСУ
03 декабря 2024, 15:19

Владимир Зеленский

Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил в своём Телеграм-канале, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал ему самые тяжёлые участки фронта.
«Кураховское и покровское направления остаются наиболее сложными», — обратил внимание Владимир Зеленский.

Ранее главком Вооружёнными силами Украины Александр Сырский подчеркнул недостаточную подготовку украинских офицеров на служебном совещании с участием руководителей подразделений Генштаба ВСУ, командирами частей и начальниками учебных центров.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#владимир зеленский
#всу
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#спецоперация
#сво
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Захарова заявила, что Украина отказалась от 630 пленных солдат ВСУ
03 декабря 2024, 14:57

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своём Telegram-канале написала, что Киев продолжает саботировать процесс обмена пленными и отказывается забирать своих граждан.
Дипломат подчеркнула, что 630 украинских бойцов, находящихся в плену, не нужны президенту Украины Владимиру Зеленскому.
«Киевский режим продолжает всячески саботировать процесс обмена пленными и делает всё, чтобы уйти от реальной работы в сторону бесконечных международно-политических перформансов, рассматривая подобное затягивание времени как инструмент для продвижения своих интересов», — написала Захарова.
Она также отметила, что подобные действия Киева доказывают, что обвинения России в отказе от обмена военнопленными — ложь.
«Когда вы слышите о том, что якобы Россия не хочет проводить обмены и не отдаёт Украине её людей — это враньё. Есть цифры и факты», — подчеркнула политик.
Захарова добавила, что Киевский режим не хочет забирать граждан Украины.

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#захарова
#мид рф
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Стало известно, почему первый удар «Орешника» пришелся по «Южмашу»
Экс-депутат Рады Царев: на «Южмаше» собирают ракеты из британских запчастей
03 декабря 2024, 14:54

Фото: iStock/Leonid Ikan

На «Южмаше» собирают ракеты из запчастей, передаваемых Украине Великобританией. Именно поэтому завод в Днепропетровске стал целью для «Орешника». Об этом рассказал экс-депутат Верховной рады, его слова передает Царьград.
21 ноября ВС РФ нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске новейшей ракетой «Орешник». На территории находится более ста заводов, три производственных комплекса были разрушены. Однако степень разрушения установить сложно, так как после удара туда не пускали людей.

Царев пояснил, что основная часть рабочих цехов находится на глубине более восьми метров и защищена бетонными сооружениями.

«Там сейчас собирают ракеты их из тех запчастей, которые приходят из Великобритании. Называют всё это "Нептун" или какими-то другими украинскими названиями и якобы получают украинские ракеты», — заявил бывший украинский депутат.

Он уточнил, что именно факт сборки ракет из британских запчастей и стал причиной нанесения удара именно по «Южмашу».

Также политолог считает, что таким образом Россия подала сигнал Западу и лично избранному президенту США Дональду Трампу о том, что если бы в 2019 году он не вывел страну из Договора об ограничении применения ракет малой и средней дальности, то этого удара бы вовсе не случилось.

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#удар
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«Перемен ждать не стоит»: Стало известно, что будет после окончания СВО
Политолог Колчин оценил возможность проведения мирных переговоров в 2025 году
03 декабря 2024, 14:21

Фото: iStock/3dmitry

Спецоперация — это процесс, который имеет объективное начало и объективный конец. Так считает политолог Пётр Колчин, его слова передает Царьград.
«Он может быть в 2025-м, в 2026 году или позже. Но тем не менее процесс этот конечен. Россия достигнет целей спецоперации, обозначенных президентом, ликвидирует угрозы на своих границах и добьётся крепкого мира в Восточной Европе», — уверен Колчин.

По его словам, информация о подготовке российских чиновников к окончанию СВО является нормальным подходом. Колчин пояснил, что все уровни власти мобилизовали потенциал для достижения победы. Окончание спецоперации приведет к необходимости изменения подходов.

При этом эксперт напомнил, что окончание горячей фазы конфликта при участии Запада не означает, что закончится и глобальное противоборство. Санкции сохранятся, идеологическая и информационная войны продолжатся, поэтому и особых перемен ждать не стоит. Вызовов еще огромное количество на разных фронтах, заключил Колчин.

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#сво
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В Киеве расклеили листовки с лозунгами против Зеленского
03 декабря 2024, 14:04

Фото: iStock/ Ruslan Lytvyn

В столице Украины неизвестные люди расклеили листовки с лозунгами против Владимира Зеленского и его режима, проинформировал Телеграм-канал «Херсонский вестник».
Листовки расклеили на Майдане, Контрактовой и Дарницкой площадях, а ещё на мосту Патона и бывшей арке Дружбы народов.

В них авторы обратились к Владимиру Зеленскому и спросили у него о том, когда на Украине пройдут выборы президента, которые должны были состояться еще весной, но их отложили.

«Нам фронт, а друзьям Зеленского — рестораны?» — сказано в одной из листовок.

Ещё авторы листовок выразили возмущение поведением окружения главы киевского режима и элиты.

«Когда будут мобилизованы дети блатных?» — говорилось в иной листовке.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* раскритиковал действия Владимира Зеленского, из-за которого, по его словам, Украина лишилась шансов подписать «нормальный» мирный договор с РФ.

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#украина
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#владимир зеленский
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Зеленского призвали готовить законы для проведения выборов
03 декабря 2024, 14:03

Фото: istockphoto/Ruslan Lytvyn

Украинское законодательство должно быть готово к проведению в стране выборов после отмены военного положения. Об этом заявила председатель правящей партии «Слуга народа» Елена Шуляк.
Об этом пишет украинское издание «Судебно-юридическая газета». По словам политика, первые послевоенные выборы должны быть полностью легитимными и вызывать доверие населения. Существующие вызовы в плане их проведения диктуют необходимость проведения широкого общественного обсуждения, подчеркнула Шуляк.

По мнению политика, нужно провести дополнительные исследования возможностей использования альтернативных форм голосования на будущих выборах. Она считает, что уровень доверия к почтовому голосованию или голосованию через интернет крайне невысок. Глава партии «Слуга народа» также подчеркнула недопустимость какого-либо принуждения избирателей к голосованию.

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