Путин пообщался с раненым бойцом СВО и попал на видео

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Во время посещения Центра инновационных технологий в ортопедии президент РФ Владимир Путин пообщался с раненым участником спецоперации (СВО) и попал на видео, кадрами поделился телеканал «Центр» в Телеграм-канале.
Во время демонстрации помещений, которые предназначены для реабилитации военных, глава российского государства подошёл к одному из бойцов — он занимался на беговой дорожке.
Солдат ответил президенту Российской Федерации, что «почти год».
Другие военные поделились с главой государства, что большое число людей после протезирования не желают уходить по инвалидности с передовой.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что визит президента в Центр инновационных технологий в ортопедии приурочен к Международному дню людей с инвалидностью.
Ранее сообщалось, что при ранении в зоне спецоперации боец может получить до четырех миллионов рублей.
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«Сколько вы уже тренируетесь?» — спросил Владимир Путин.
Солдат ответил президенту Российской Федерации, что «почти год».
Другие военные поделились с главой государства, что большое число людей после протезирования не желают уходить по инвалидности с передовой.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что визит президента в Центр инновационных технологий в ортопедии приурочен к Международному дню людей с инвалидностью.
Ранее сообщалось, что при ранении в зоне спецоперации боец может получить до четырех миллионов рублей.
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Ольга Енгалычева