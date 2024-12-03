Путин пообщался с раненым бойцом СВО и попал на видео

На Кураховском направлении в западной части Донецкой Народной Республики российские войска уже почти раскололи группировку ВСУ на несколько частей. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.