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В настоящее время Украина не готова к переговорам с Россией по поводу мирного урегулирования конфликта. Об это заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
Его цитирует в своём телеграм-канале украинское издание «Страна.ua». По словам чиновника, для того, чтобы начались переговоры, Украина должна быть сильной. Только тогда она сможет говорить с Россией на равных.
Руководитель администрации главы киевского режима подчеркнул, что для начала переговоров Украина должна получить «гарантии безопасности», которые для Зеленского эквивалентны членству в НАТО, а также достаточное количество вооружений и техники.
Ранее нелегитимный украинский президент подверг критике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его звонок Владимиру Путину. По словам Зеленского, никакие переговоры об урегулировании конфликта не должны проходить без участия Киева.
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Руководитель администрации главы киевского режима подчеркнул, что для начала переговоров Украина должна получить «гарантии безопасности», которые для Зеленского эквивалентны членству в НАТО, а также достаточное количество вооружений и техники.
Ранее нелегитимный украинский президент подверг критике премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его звонок Владимиру Путину. По словам Зеленского, никакие переговоры об урегулировании конфликта не должны проходить без участия Киева.
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Александр Бойцов