В Совфеде заявили о нежелании Украины начинать мирные переговоры

Григорий Карасин (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Ракетные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Таганрогу только отдаляют мирные переговоры между Москвой и Киевом, поделился своим мнением председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«Непонятно, зачем они (Украина – прим. ред.) это делают, но это явно контрастирует с теми заявлениями, которые некоторые политики в Киеве пытаются сейчас разработать, говоря о каких-то намёках на возможность переговоров и так далее. Речь идёт о массовом обстреле населённых пунктов, и всё это вызывает озабоченность не только у нас, но и в мировом сообществе точно», — цитирует слова Карасина «Лента.ру».Сенатор добавил, что также необходимо разобраться, каким именно типом оружия наносились удары, отметил сенатор.
В ночь на 11 декабря город Таганрог в Ростовской области подвергся ракетной атаке, в ходе которой было повреждено промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей, а также пострадала котельная. В результате инцидента 27 домов остались без тепла. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что жертв нет.
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Анастасия Ларина