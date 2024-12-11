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В Совфеде заявили о нежелании Украины начинать мирные переговоры

Карасин заявил, что удар по Таганрогу отдаляет мирные переговоры с Киевом
Григорий Карасин (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Григорий Карасин (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Ракетные удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Таганрогу только отдаляют мирные переговоры между Москвой и Киевом, поделился своим мнением председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
«Непонятно, зачем они (Украина – прим. ред.) это делают, но это явно контрастирует с теми заявлениями, которые некоторые политики в Киеве пытаются сейчас разработать, говоря о каких-то намёках на возможность переговоров и так далее. Речь идёт о массовом обстреле населённых пунктов, и всё это вызывает озабоченность не только у нас, но и в мировом сообществе точно», — цитирует слова Карасина «Лента.ру».
Сенатор добавил, что также необходимо разобраться, каким именно типом оружия наносились удары, отметил сенатор.



В ночь на 11 декабря город Таганрог в Ростовской области подвергся ракетной атаке, в ходе которой было повреждено промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей, а также пострадала котельная. В результате инцидента 27 домов остались без тепла. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что жертв нет.

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Каллас: от замороженных в ЕС активов России вряд ли что-то останется
11 декабря 2024, 13:45

Кая Каллас (Фото: РИА Новости/ Стрингер)

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выразила сомнение, что от замороженных в ЕС активов Российской Федерации что-то останется, сообщила медиа-организация Politico.
Кая Каллас обратила внимание, что у Российской Федерации есть законные права на «захваченные» Западом активы, но Москва не получит их до того момента, пока денежные средства не используют на восстановление Украины.

«Но я сомневаюсь, что что-то [от этих активов] останется», — подчеркнула новый глава дипломатии Евросоюза, не уточнив, куда могли пойти эти средства.

Ранее сообщалось, что Кая Каллас призвала избранного президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа продемонстрировать решительность и силу в отношениях с РФ, чтобы укрепить влияние на Китай. Она выдвинула предположение, что решительная поддержка Украины со стороны Запада может стать важным фактором для предотвращения будущих конфликтов, включая возможную эскалацию между Китаем и Тайванем.

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#права
#ес
#активы
#рф
#евросоюз
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Статус ветерана и бесплатное питание детям: какие льготы и выплаты положены участникам СВО
11 декабря 2024, 13:16

Кая Каллас (Фото: РИА Новости/ Стрингер)

В целях поддержки военнослужащих, отправляющихся в зону проведения специальной военной операции, государство внедрило комплекс льгот как для самих бойцов, так и для их семей. Дети военнослужащих получают особые преимущества в образовательной сфере: им обеспечивается первоочередное зачисление в детские сады, а выпускники школ могут рассчитывать на льготы при поступлении в престижные университеты, в соответствии с установленными квотами. О том какими еще привилегиями наделены защитники Родины и члены их семей расскажет «Радио 1».

Выплаты участникам СВО


В Подмосковье тем, кто заключает контракт с Минобороны РФ, предоставляется единовременная выплата в размере 1,9 миллиона рублей. Также тем, кто оформится на службу по контракту в период с 1 августа по 31 декабря текущего года, будет начислена разовая федеральная выплата в размере 400 тысяч рублей. Зарплата бойцов за выполнение боевых задач в зоне СВО составляет от 205 тысяч рублей.

Кроме того, награды, полученные военнослужащими за выполнение боевых задач, также вознаграждаются денежными выплатами. Например, за поощрение российским правительством предусмотрен один ежемесячный оклад, а за поощрение от президента РФ — два оклада. За присвоение почетных званий и награждение знаками отличия Российской Федерации полагается три оклада, а за награждение орденами и медалями — пять окладов.


Статус ветерана


Бойцы, заключившие контракт с Минобороны РФ, получают статус ветерана боевых действий, что предоставляет им ряд льгот, включая бесплатный проезд на транспорте, бесплатные протезы и ортопедические изделия, компенсацию расходов на ЖКХ и капитальный ремонт, а также 50% скидку на транспортный налог.

Если военнослужащий уволен из-за травмы или заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей, ему полагается единовременное пособие в размере 3 миллиона 272 тысячи рублей.
Психологическая помощь и уникальные технологии: как участники СВО проходят реабилитацию в Подмосковье
Психологическая помощь и уникальные технологии: как участники СВО проходят реабилитацию в Подмосковье


Компенсация по ранениям


Военнослужащим, проходящим службу в зоне СВО, сохраняется рабочее место на их основном месте работы на весь период военной службы. Время, когда трудовой договор приостановлен, учитывается в трудовом стаже и стаже работы по специальности.

В случае ранения в зоне СВО военнослужащий может получить компенсацию до четырех миллионов рублей, в зависимости от степени тяжести травмы. Согласно новым правилам, за легкое ранение предусмотрена выплата от 100 тысяч рублей, а за тяжелое — три миллиона. Если ранение приводит к инвалидности, сумма выплаты составляет четыре миллиона рублей. Также действуют страховые компенсации, которые варьируются от 82 до 327 тысяч рублей.

Льготы для семей участников СВО


Детям российских бойцов своевременно и на бесплатной основе предоставляется место в детском саду. Кроме того, дети военных бесплатно питаются в подмосковных школах. Семьям оказывается при необходимости психологическая поддержка, а также проводятся консультации по юридическим вопросам.

При этом родственники участников СВО имеют право на газификацию ИЖС на льготных условиях, путевки для детей в лагерь «Литвиново», внеочередной перевод ребенка в близлежащую школу, бесплатное посещение кружков и секций, а также волонтерскую помощь.


Компенсация по ранениям


Военнослужащим, проходящим службу в зоне СВО, сохраняется рабочее место на их основном месте работы на весь период военной службы. Время, когда трудовой договор приостановлен, учитывается в трудовом стаже и стаже работы по специальности.

В случае ранения в зоне СВО военнослужащий может получить компенсацию до четырех миллионов рублей, в зависимости от степени тяжести травмы. Согласно новым правилам, за легкое ранение предусмотрена выплата от 100 тысяч рублей, а за тяжелое — три миллиона. Если ранение приводит к инвалидности, сумма выплаты составляет четыре миллиона рублей. Также действуют страховые компенсации, которые варьируются от 82 до 327 тысяч рублей.

Подробнее о всех предоставляемых льготах и выплатах участникам спецоперации можно узнать на сайте контрактмо.рф и по телефону 7 495 990 7777.

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#налог
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Обвиненный в коррупции экс-военком из Москвы ушел на СВО
Обвиняемый во взятке бывший военком из Москвы Тригилев отправился на СВО
11 декабря 2024, 13:13

Фото: istockphoto/zim286

Бывший военный комиссар Преображенского района Москвы Сергей Тригилёв подписал контракт с министерством обороны РФ и отправился в зону проведения специальной военной операции. Следствие по делу о коррупции приостановлено.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Экс-военкома подозревали в трёх эпизодах получения взяток за освобождение призывников от службы в армии якобы по состоянию здоровья. Тригилёва обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительного сговору). Максимальная санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Адвокат бывшего военкома Дмитрий Чуков подчеркнул, что его подзащитный заключил контракт с Минобороны не в попытке избежать уголовного наказания. Тригилёв — профессиональный военный, а потому захотел быть наиболее полезным для своей страны в нелёгкое время, сказал юрист.

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#сво
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Житель Таганрога рассказал об обстановке в Таганроге после ночной атаки ВСУ
11 декабря 2024, 13:10

Фото: iStock/ Olena Bartienieva

Обстановка в Таганроге после ночной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) абсолютно спокойная, сообщил aif.ru местный житель Владимир.
«В данный момент обстановка совершенно спокойная. По слухам, было больше 20 ракет, их сбили в воздухе», — обратил внимание мужчина.

Владимир подчеркнул, что спецслужбы оперативно собрали обломки боеприпасов. Коммунальщики тоже быстро отработали, поврежденную котельную отремонтировали, отопление стало возвращаться в жилые дома.

Таганрог подвергся ракетной атаке, в рамках которой повредилось промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей, а ещё пострадала котельная. В результате происшествия 27 домов остались без тепла. Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отмечал, что жертв нет.

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#всу
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Макрон и Зеленский в беседе с Трампом: Путин в 2024 году уже не тот, каким был в 2017 году
11 декабря 2024, 12:56

Фото: iStock/ Oleksii Liskonih

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава киевского режима Владимир Зеленский в рамках встречи в Париже с избранным президентом США Дональдом Трампом рассказали ему о переменах в политике президента РФ Владимира Путина, сообщило агентство Reuters.
Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский в беседе с Дональдом Трампом сказали, что «Путин в 2024 году уже не тот, каким был в 2017 году», когда избранный президент Соединённых Штатов Америки общался с ним.

По данным одного из источников, республиканец был дружелюбным, уважительно и открыто и, судя по всему, был настроен на беседу. Представители агентства подчеркнули, что ни избранный президент Соединённых Штатов Америки, ни приближённые к нему чиновники, которые занимаются Украиной, «не сообщали о том, как именно они представляют себе решение проблемы войны».

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность разместить порядка 40 тысяч военнослужащих на Украине в случае достижения прекращения огня.

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Ракетный удар по Таганрогу, продвижение в Курской области, контратака ВСУ под Харьковом: последние новости СВО
11 декабря 2024, 12:22

Фото: iStock/dr_evil

На фронте ситуация остаётся напряжённой: в некоторых районах наблюдаются временные затишья из-за перегруппировки сил, в то время как на других направлениях продолжаются активные наступательные действия российских войск, особенно в Курахово, Селидово и Покровске. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».

ВСУ ударили по Таганрогу


Таганрог подвергся ракетной атаке, в ходе которой было повреждено промышленное предприятие, сгорело 14 автомобилей, а также пострадала котельная. В результате инцидента 27 домов остались без тепла. Специалисты планируют восстановить котельную к 12:00 по местному времени. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что жертв нет.

Курское направление


Российские вооруженные силы зашли на территорию Сумской области, расположенной рядом с Курской. Об этом сообщает телеграм-канал «Два майора». По имеющимся данным, военные заняли приграничные районы близ села Александрия, который находится южнее освобожденного населенного пункта Плехово и прилегающих лесов, где шли активные боевые действия.

Группировка «Север», после успешного освобождения Новоивановки, продолжила наступление на восток и с тяжелыми боями вытеснила украинские войска с нескольких позиций в лесных массивах. Наступление ВС РФ активно поддерживается реактивной артиллерией и тяжелыми огнеметными системами ТОС «Солнцепек».

Стало известно, откуда ВСУ могли ударить ракетами по Таганрогу
Стало известно, откуда ВСУ могли ударить ракетами по Таганрогу

Торецкое направление


В Торецке российские войска контролируют микрорайон Забалка и Центральную шахту, включая возвышенности. Они активно продвигаются в сторону Щербиновки и Леонидовки на западе.

Покровское направление


Российские военные продолжают наносить значительные удары по ВСУ, и ситуация для украинских сил ухудшается с каждым днем. В районе Петровки российские войска продолжают наступательные действия в направлении Даченского и Зеленого. Также отмечается успех в Шевченко, где идет продвижение к стратегически важной высоте. Продвижение фиксируется южнее Новотроицкого, севернее Новооленовки, в районе Сонцовки и южнее Вознесенки.

Фото: iStock/ NiseriN

Харьковское направление


Российские вооруженные силы установили контроль над пятью зданиями в Волчанске и успешно отразили контратаку украинских войск. Бои в этом регионе продолжаются с высокой интенсивностью и ожесточенностью.

Кураховское направление


В Курахово российские войска захватили элеватор, расположенный в центре города. Также зафиксировано продвижение российских сил в микрорайоне Южный. На северо-западной окраине водохранилища продолжаются столкновения в районе многоэтажных домов и южнее Старых Тернов, где российские штурмовые группы пытаются продвинуться в направлении дороги Дачное–Курахово, стремясь отрезать путь для ВСУ в город.

Донецкое направление


Министерство обороны подтвердило освобождение села Жёлтое на Покровском направлении. Военный корреспондент Александр Коц сообщает, что через населённый пункт проходит железная дорога, вдоль которой ведется наступление с целью окружения Покровска. Городская администрация уже покинула свои рабочие места, игнорируя необходимость укреплений. Полицейские остаются в Покровске, но готовятся к эвакуации.

Также российские войска приближаются к окружению Великой Новосёлки, продвигаясь от Равнополя и Раздольного. В Курахове флаг России поднят над элеватором — самым высоким зданием города, и бои развернулись за контроль над городской администрацией.


Селидовское направление


На Селидовском направлении продолжается активное наступление российских войск. Военный эксперт Юрий Подоляка сообщает, что за последние сутки здесь достигнуты значительные успехи, создающие предпосылки для дальнейшего продвижения вглубь территорий противника.

С 6 августа российские бойцы взяли в плен около 500 солдат ВСУ в Курской области
С 6 августа российские бойцы взяли в плен около 500 солдат ВСУ в Курской области

Ключевые события развернулись в районе к северу от Новооленевки, где российские подразделения успешно продолжили свои предыдущие достижения. В результате последовательных и точных действий войск удалось продвинуться в сторону населенного пункта Новоелизаветовка, что значительно усложнило оборону противника.

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#курское направление
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#вс рф
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Стало известно, откуда ВСУ могли ударить ракетами по Таганрогу
Военэскперт Дандыкин: ВСУ могли ударить ракетами по Таганрогу из Днепропетровска
11 декабря 2024, 12:13

Фото: iStock/Olena Bartienieva

ВСУ могли ударить ракетами по Таганрогу из-под Харькова или из Днепропетровска. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, запуск «Паляницы» должны были осуществлять из более безопасных для этого районов.
«Она комбинированная, это ракета-бомба. Маловероятно, что она летит 750 км, скорее всего, дальность меньше. Запускали из тех районов, где достаточно безопасно это делать. Это может быть Днепропетровская область, возможно, из Харьковской», — пояснил эксперт в беседе с NEWS.ru.
Дандыкин также допустил, что это могла быть не «Паляница», а баллистическая ракета «Гром-2». Однако, подчеркнул он, это в любом случае «нарушает все» и может привести к новому удару «Орешника».

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#всу
#удар
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Рогов: Киев начал готовить общественность к сдаче пяти городов в ДНР
11 декабря 2024, 12:05

Фото: istockphoto/IherPhoto

Киевские власти распорядились через подконтрольные СМИ подготавливать общественность к сдаче пяти городов на территории ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В разговоре с РИА Новости он перечислил эти города. Это Покровск, Курахово, Часов Яр, Торецк и Мирноград. По словам Рогова, Киев уже начал информационно-пропагандистскую кампанию, одной из задач которой является преуменьшение значения этих городов. Они упоминаются в СМИ в негативной тональности. Тем самым показывается, что данные населённые пункты являются обузой, существуют на дотации и не играют особой роли в военном отношении.

Очевидно, что такая подача информации носит исключительно пропагандистский и недостоверный характер. В частности, Покровск — это центральный логистический узел ВСУ, на который опиралась практически вся оборона на Южно-Донецком направлении. Курахово также является основным из украинских укреплённых районов, после потери которого весь фронт ВСУ может посыпаться, заключил Рогов.

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Reuters: Трамп заявил Зеленскому о желании немедленного прекращения огня
11 декабря 2024, 11:41

Фото: istockphoto/ValleraTo

Избранный президент США Дональд Трамп на встрече в Париже с главой киевского режима Владимиром Зеленским и французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что хочет немедленного прекращения огня на Украине.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. В публикации отмечается, что встреча продолжалась 35 минут и в её ходе главы государств не обсуждали какие-то конкретные детали возможного мирного соглашения. Однако Трамп заявил, что хочет прекращения огня и начала мирных переговоров в самое ближайшее время.

В свою очередь, Зеленский пытался наладить взаимопонимание с Трампом и говорил ему о гарантиях безопасности, которые нужны будут Украине в случае завершения вооружённого противостояния. Известно, что основной гарантией безопасности киевский лидер считает вступление Украины в НАТО. В материале подчёркивается, что встреча дала лишь первые представления о том, как могут пойти мирные переговоры, однако роль США в урегулировании конфликта пока не ясна.

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